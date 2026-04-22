MLB》道奇MVP強打佛里曼歸隊！「台灣之友」只打2場又遭下放回3A

沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天對戰巨人賽前做出陣容異動，日前請陪產假的MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）歸隊，而「台灣之友」沃德（Ryan Ward）則下放回3A。

佛里曼在台灣時間20日與妻子Chelsea迎來第4個孩子，也是第一位女兒，並將她命名為「London Rosemary Joy Freeman」。佛里曼也在當天進入陪產假名單，今天對戰巨人賽前歸隊。

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至於28歲的沃德，則是佛里曼進入陪產假名單後，從3A叫上來的人選。這位在小聯盟苦熬7年的道奇農場第19名新秀，台灣時間20日迎來大聯盟初登場，馬上就單場雙安演出，不過之後只再上場代打1個打席，最終留下2場出賽、6打數2安打、1打點、1三振的成績單，如今再遭下放3A。

沃德去年在3A表現優異，敲出36轟，攻擊指數0.937，奪下太平洋岸聯盟MVP，但卻始終沒有獲得晉升機會，直到休季才終於被放進40人名單當中。台灣球迷對他也不算陌生，因為在去年12強，沃德在複賽於9上砲轟富藍戈（Enderson Franco）助美國擊敗委內瑞拉，讓台灣因此晉級冠軍戰，後續也順利奪冠，被稱為新台灣之友。

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