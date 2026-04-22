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NBA季後賽》馬克西＋菜鳥艾奇康拿59分 七六人退綠衫軍扳回一城

2026/04/22 09:46

布朗、馬克西。（法新社）布朗、馬克西。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕首戰輸得灰頭土臉的七六人，今天在第2戰重新振作，靠著馬克西（Tyrese Maxey）在決勝節帶起狂爆攻勢拉開比分，全場拿29分，加上菜鳥艾奇康（VJ Edgecombe）豪取30分、10籃板，率隊以111：97力退第2種子塞爾提克，在東部季後賽首輪系列賽扳成1：1平手。

前一場狂輸32分的七六人，今天找回競爭力，艾奇康上半場13投8中拿20分，加上馬克西斬獲15分，團隊命中率高達51％，上半場打完以62：54領先。

塞爾提克團隊命中率僅44.2%，三分球22投更只有6中，是兩節打完落後原因之一，J.布朗（Jaylen Brown）拿15分最高，塔圖姆（Jayson Tatum）得12分。

易籃後，塞爾提克進攻能量依舊不足，J.布朗包辦全隊第三節23分中的13分，七六人多點開花，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、P.喬治（Paul George）加入得分行列，依舊保持穩定領先。

塞爾提克一度追近到89：91，但馬克西關鍵時刻挺身而出，命中三分球外也助攻給隊友投進三分彈，艾奇康也在外圍飆進三分彈，七六人打出17：2的猛爆攻勢拉開分差，為勝負定調。

七六人5人得分達雙位數，P.喬治斬獲19分，烏布瑞拿12分，卓蒙德（Andre Drummond）10分、8籃板。

J.布朗是塞爾提克發揮最正常球員，他拿36分為全隊最高，塔圖姆19分、14籃板、9助攻，其餘沒人得分達雙位數，團隊命中率僅39.3％，也未能如願在主場趁勢拿下2連勝。

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