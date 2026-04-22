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MLB》洋基MVP突破魔咒暴力轟！條紋軍「紅襪殺手」6.1局好投奪勝

2026/04/22 10:17

史坦頓。（路透）史坦頓。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天前進芬威球場與紅襪展開本季第一次「基襪大戰」，靠著MVP怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）本季第3轟，加上火球右投希爾（Luis Gil）6.1局無失分好投，終場洋基4：0完封世仇紅襪，收下系列賽開門紅。

賽前面對左投17打數0安打的史坦頓，今天終於突破心魔，2局上面對紅襪24歲大物左投厄利（Connelly Early），敲出本季第3發全壘打，也是對左投首安，這發陽春砲擊球初速高達111.5英哩（179.4公里），幫助洋基先馳得點。

洋基直到6局上才再度有攻勢，1出局一二壘有人之下輪到史坦頓，這回他再度棒打厄利，敲出中外野深遠二壘安打一棒清壘，幫助洋基擴大領先來到3：0。8局上葛里查克（Randal Grichuk）再補上1分打點二壘安打，奠定勝基。

洋基先發投手希爾，今天賽前生涯面對紅襪5場先發，27.1局僅失掉3分自責分，防禦率是鬼神的0.99，堪稱紅襪殺手。此役他主投6.1局僅被敲2支安打，送出2次三振與3次保送無失分，持續宰制紅襪，收下本季首勝，防禦率4.11。

希爾。（美聯社）希爾。（美聯社）

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