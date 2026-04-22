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路跑》「最速清潔員」藍凱耀分享東京馬破PB關鍵 目標年底再推進

2026/04/22 10:20

跑者藍凱耀、閻筱晴出席運動品牌記者會。（官方提供）跑者藍凱耀、閻筱晴出席運動品牌記者會。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕被封為「最速清潔員」的藍凱耀，在3月東京馬拉松飆出個人最佳，接下來目標將放在年底的福岡馬拉松，希望能再次推進，進入2小時29分的行列之中。

藍凱耀高中是練儀隊出身，大學才接受正式訓練，畢業後在維持生計與訓練之中尋找平衡，目前任職於新北市清潔隊，去年在雲林全運會跑出33分08秒37，排名第6，今年3月在東京馬拉松跑出個人最佳2小時30分58的成績。

對於這次全馬突破的關鍵，藍凱耀認為，除了按部就班的訓練，全馬週期4到6個月做足準備之外，日本當地天氣也幫了不少，同樣的氣溫，但不會像台灣較為濕熱，他也希望在12月的福岡馬能再創個人最佳。

擁有豐富經驗的藍凱耀出席Saucony OMNI 23 ST發表記者會，分享穿上這款跑鞋的回饋，他說：「我個人會以訓練之外的恢復跑、輕鬆跑為主，或是要跑當天的第二趟。」他認為這是一款適合剛入門的跑者使用鞋款，因為屬穩定支撐型，以穩為主，而不是一開始就使用菁英選手碳板鞋使用的碳板鞋，才不會物極必反。

OMNI 23 ST 擁有頂級動力配置、穩定支撐系統、耐磨抓地，藍凱耀認為，跑者除了日常的速度訓練、跑量堆疊，最好加入核心肌力訓練，再加上鞋款的輔助，會呈現更好的效果。

跑者藍凱耀、閻筱晴出席運動品牌記者會。（記者吳孟儒攝）跑者藍凱耀、閻筱晴出席運動品牌記者會。（記者吳孟儒攝）

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