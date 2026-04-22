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MLB》日本武士聯手出擊！今永昇太7局好投、鈴木誠也開轟助小熊打退費城人

2026/04/22 11:26

鈴木誠也、今永昇太。（合成照）鈴木誠也、今永昇太。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天與費城人進行4連戰的第2場比賽，派出日本左投今永昇太掛帥，他今天繳出7局失1分的優質內容，再加上同樣來自日本的強打鈴木誠也有開轟表現，幫助球隊以7：4取得7連勝，並送給費城人7連敗。

今永昇太開局的狀態優異，前3局未讓對手敲安，即便進到4、5兩局被擊出安打但也都安全下庄，而另外在6局上面對重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）被扛了一發陽春砲，7上更是發生隊友守備誤事，不過所幸傷害未再擴大，穩穩完成今天的投球任務。

今永昇太今天用了87顆球主投7局，其中52顆為好球，被敲3支安打失掉1分，送出1次三振與1次保送，直球均速91.7英里（約147.6公里），極速來到93英里（約149.7公里）。

除了投手的強力壓制，打擊也給予火力支援，5局下半滿壘靠著選球擠回1分，6局下再次有滿壘機會，這次布許（Michael Busch）靠著手中的棒子敲安打送回2分，而到7下更是煙火齊發，霍納（Nico Hoerner）與鈴木誠也接連開轟灌進3分大局。

不過費城人也不是省油的燈，8局上半史瓦伯保送後，強打哈波（Bryce Harper）相中滑球一棒炸裂拉近比數，不過下個半局投手卻不幫忙，阿瓦拉多（José Alvarado）在二三壘有人時丟出暴投失分，雖然9上波姆（Alec Bohm）的高飛犧牲打再添分數，但小熊瑟巴爾（Caleb Thielbar）上場接替投球後連抓兩出局救援成功，成功關上勝利大門。

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