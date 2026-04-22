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小粉紅又崩潰！巴塞隆納青訓推廣網站疑出現台灣國旗 被罵到下架

2026/04/22 13:14

巴塞隆納（FC Barcelona ）的青訓推廣網站「Barça Academy」被指出現台灣國旗。（擷取自微博）巴塞隆納（FC Barcelona ）的青訓推廣網站「Barça Academy」被指出現台灣國旗。（擷取自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納（FC Barcelona ）近日捲入政治風波，有中國網友昨（21）日發現一個與其相關的「Barça Academy」（巴塞學院）網站上疑出現中華民國國旗，事件引爆議論。巴塞隆納足球俱樂部當晚緊急發聲明，稱已下架「不當圖片」，並「堅定支持一個中國原則」。

巴塞隆納在官方Bilibili帳號發聲明，稱「堅定支持一個中國原則」。（擷取自微博）巴塞隆納在官方Bilibili帳號發聲明，稱「堅定支持一個中國原則」。（擷取自微博）

綜合媒體報導，據網友截圖，「Barça Academy」網站在有關「BARÇA ACADEMY ASIA PACIFIC CUP 2026」頁面配圖顯示，數名孩童齊力高舉中華民國國旗。事件迅速在中國社交平台發酵，「巴薩」一詞一度登上熱搜榜。

對此，巴塞隆納足球俱樂部當晚在其官方B站（Bilibili）帳號發聲明，首先釐清「Barça Academy」與俱樂部青訓體系「La Masia」（拉瑪西亞）屬於不同體系。「La Masia」是俱樂部官方青訓學院，主要負責職業梯隊培養；而「Barça Academy」則是面向全球推廣足球理念的培訓項目。

巴塞隆納強調，該網站並非由官方直接經營，而是由獲授權的第三方合作伙伴負責維護，網頁內容日常管理及更新均由當地營運方執行。針對網站中曾出現的「不當圖片內容」，已第一時間完成核查並通知合作伙伴已全部下架處理，同時加強內容審核機制，避免類似情況再次發生。

為平息風波，巴塞隆納在聲明中表示：「始終堅定支持一個中國原則，尊重中國的主權和領土完整」，俱樂部一貫重視中國市場的發展與球迷情感。聲明最後還感謝社會各界的關注與監督。

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