NBA》得分王東契奇連入圍年度MVP都沒有 瑞迪克為他抱屈：媒體輿論影響

東契奇。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）這季奪下得分王，表現亮眼也幫助球隊闖進季後賽，最後卻無緣擠進年度MVP的入圍名單，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也為子弟兵抱屈，他對於這結果感到失望，他也認為，媒體輿論多少造成影響。

東契奇這季場均33.5分、7.7籃板、8.3助攻，奪下聯盟得分王。雖然他因傷在季末缺席，出賽場次未達標準65場，但他申訴成功，仍有機會獲得年度個人獎項。

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即便季中關於東契奇有望年度MVP的話題曾被討論，最後他還是未能入圍前3名，而是由馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、雷霆吉爾吉斯亞歷山大（ Shai Gilgeous-Alexander）和金塊約基奇（Nikola Jokic）角逐。東契奇也成為自2015年的魏斯布魯克（Russell Westbrook）後，未能進入年度MVP最後前3名的得分王。

對於子弟兵無緣角逐MVP，瑞迪克說：「我很失望，我認為他理應入選，而且最終入圍的3位候選人也都實力強勁。很遺憾，很多時候這取決於媒體的輿論風向。」

瑞迪克提到，「我們可能在過去幾個月表現不佳，但他當時仍然保持著很高的競技實力，甚至還獲得了單月MVP，但媒體的關注度始終沒有達到預期。」

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