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NBA季後賽》馬刺悲劇！法國怪物重摔疑似腦震盪 系列賽被不敵拓荒者追平

2026/04/22 11:00

溫班亞瑪。（路透）溫班亞瑪。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部第2種子馬刺，今天在NBA首輪季後賽第2戰，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）意外受傷，馬刺最終以103：106不敵拓荒者，雙方系列賽打成1：1。

溫班亞瑪在G1投進5顆三分球、攻下全場最高35分、5籃板、2阻攻，成為史上首位在季後賽首秀繳出單場至少35分、5顆三分球和2阻攻的球員；另外也刷新「石佛」鄧肯在1998年創下的隊史首秀最高32分紀錄。

只是，此役在第二節，溫班亞瑪進攻轉身過人時重心不穩重摔在地，之後直接往休息室走，宣布不再出賽，他上場12分鐘留下5分、4籃板、1阻攻。

少了法國怪物壓陣的馬刺，一直跟拓荒者呈現拉鋸，而拓荒者在末節剩2分鐘以102：101超前，接著R.威廉斯（Robert Williams III）又拿下2分，馬刺剩11.4秒能部署最後一擊，但拓荒者用犯規戰術讓馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）兩罰皆中，而拓荒者5.2秒又兩罰全進，馬刺最後未能投進三分球，兵敗主場。

馬刺未能守住主場優勢，且溫班亞瑪若確定腦震盪，至少要休息48小時，若他缺陣將嚴重影響馬刺在這一系列賽的競爭力。

拓荒者2023年選秀榜眼韓德森（Scoot Henderson）打出代表作，攻下生涯新高31分，阿夫迪賈（Deni Avdija）拿下14分，資深老將哈勒戴（Jure Holiday）貢獻16分、5籃板及9助攻。

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