MLB》鄧愷威成太空人最強後援！主帥大讚台灣強投卻也擔憂他投太多

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天面對守護者，後援登板繳出2.2局無安打好投，然而太空人牛棚最終仍遭逆轉吞敗。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後盛讚鄧愷威的表現。

鄧愷威今天在5局下1出局一二壘有人時上場救火，成功化解危機連飆2K拆彈，最終後援2.2局為本季最長局數，投31球有16顆好球，沒有被敲出安打，投出1次四壞保送，飆出2次三振，防禦率下修至1.65，收下本季第2次中繼成功。然而接替他登板的桑托斯（ Enyel De Los Santos）與金恩（Bryan King）輪流砸鍋，讓太空人慘遭逆轉。

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鄧愷威本季出賽10場投16.1局，飆出16次三振，僅挨7安與投出6保送，其投球局數是全隊第3多，更是牛棚之最，防禦率也是太空人後援投手群最佳，儼然成為球隊後段最穩定的防線。太空人總教練艾斯帕達賽後也大讚：「他表現一直很棒，執行力強，好球率也高。」

今天太空人派出前富邦悍將洋投瑞恩，（Ryan Weiss），他主投3.1局被敲5支安打，失掉2分責失分退場。艾斯帕達直言：「當然我們希望能減少他（鄧愷威）這種長局數的出賽，但唯一的方法是先發投手要能投得更長，至少撐過5局以上，這樣我們才能把球交給牛棚，不用過度操勞他們。」

本季太空人先發投手在傷病潮影響下，僅吃下107.2局位居大聯盟第25名，防禦率高達6.19；而後援投手竟已經吃下109.2局，高居大聯盟第3名，在大量消耗下也繳出不佳的5.91防禦率。

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