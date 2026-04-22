MLB》大谷翔平追平道奇名將創紀錄！山本由伸7局飆7K好投問天吞敗

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天客場展開對巨人的系列賽，日本巨星大谷翔平靠著內野安打，將連續上壘紀錄推進至53場；王牌投手山本由伸繳出7局優質先發，然而打線卻沒有給予火力支援，最終1：3輸球，讓山本「問天」苦吞本季第2敗。

山本由伸開賽就陷入亂流，面對前4名打者敲3安還投出1保送，後續又被敲出高飛犧牲打，接著再被李政厚補上適時安打，單局失掉3分。但2局下起，山本由伸回穩展現王牌身手，上演9上9下，5、6兩局雖然又被上壘但仍力保不失，7局下更是連飆3K，結束今天投球任務。

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然而道奇今天又是「恨山本」打線，前7局只在4局上靠著金慧成滿壘時擠到保送攻下1分，也讓山本7局投完上演優質先發，卻還是敗投候選人。8局下道奇派出今年大復活的明星後援左投史考特（Tanner Scott），他主投1局無失分，然而9局上道奇最後反攻未果，吞下系列賽首敗。

山本由伸今天先發7局用101球有62顆好球，被敲出6支安打失掉3分，飆出7次三振，另有2次保送，然而道奇全場只敲出3支安打，最終山本吞下本季第2敗，賽後防禦率2.48。

而大谷翔平今天4打數1安打吞2K，賽後打擊率0.271、攻擊指數0.890。該支安打出現在7局上，大谷敲出游擊滾地球形成內野安打，將連續上壘紀錄延續至53場，追平道奇名將格林（Shawn Green）2000年創下的隊史第2長紀錄，距離1954年施耐德（Duke Snider）的58場最長隊史紀錄只差5場。

大谷翔平。（美聯社）

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