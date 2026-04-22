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女將介紹文「驚見一串意淫留言」！ 國體大跆拳道怒報警

2026/04/22 12:06

國立體大跆拳道隊發文介紹女將，照片下方驚見大量噁心留言。（取自國體大跆拳道隊粉專）國立體大跆拳道隊發文介紹女將，照片下方驚見大量噁心留言。（取自國體大跆拳道隊粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕全國大專校院運動會開幕在即，國立體大跆拳道隊粉專近日發文介紹隊上主力女將，並選用一張她擺出側踢姿勢的照片，沒想到貼文下方竟釣出一堆噁男留言意淫，立刻有大量網友撻伐，國體大跆拳道隊也表示「已經報案了」。

國立體大跆拳道隊17日在臉書粉專發文，介紹自家女選手，自豪表示她長年穩定站在台灣女子跆拳道頂尖行列。曾勇奪大運會金牌，並在世界大學運動會（世大運）兩度摘下銀牌，國際賽經驗豐富，實力備受肯定。本屆大運會，她代表國立體育大學出戰女子46公斤級，挾帶過往豐富國際賽經驗與優異成績，再次成為奪金熱門焦點，備受期待。

粉專也特地配上一張女將擺出側踢動作、抬起一隻腳的照片。沒想到，下方竟有大量「意淫」噁心留言表示：「XX姿勢不錯」、「真的很XX」、「腳超美，想X」、「這個XX姿勢不錯」、「我有個大膽的想法」。

相關留言也立刻引發網友撻伐：「一堆人在煩惱印度人來台灣，怎麼不煩惱留言區這些髒東西啊」、「這些人好噁心」、「噁男是瘋了嗎，太噁心了吧」、「難怪女生寧願單身」、「也太噁了吧留言區」，也有網友喊：「校方不處理一下留言嗎？就這樣放任學生被性羞辱？」

對此，國立體大跆拳道隊也回應網友表示，已經報案了，謝謝大家關心。

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