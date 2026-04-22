亞運》「提供這樣的場地日方也不好意思」 開箱45年棒球主球場

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日開幕，棒球項目將在兩個球場登場，考察團今視察有45年歷史的主球場豐橋市民球場，棒協選訓委員葉志仙坦言，此次棒球場地都稍嫌老舊，是比較遺憾之處。

豐橋市民球場為棒球項目主場地，複賽與冠軍戰都會在這裡舉行，約可容納12000人，中日龍每年固定都會來這裡進行1場例行賽，與副場地岡崎中央綜合公園棒球場車程約1小時，台灣隊目前希望能尋找距離2個球場車程都在1小時內的飯店。

請繼續往下閱讀...

考察團今視察豐橋市民球場，內外野交界處並不平整，外野天然草皮還需時間生長，葉志仙以及國訓中心副執行長林華韋與日方代表針對場地狀況進行不少交流，葉志仙表示，前幾次來視察時就提供不少建議，「草目前剛種植一個月，他們說到時候亞運應該會長得滿漂亮的，我們7月會再來看一次，希望屆時狀況會更好。」

這座球場的中外野全壘打距離約115公尺，左右外野距離為93公尺，葉志仙提到，場地方表示由於是逆風，因此形成全壘打的機率不高。他也透露，投手熱身牛棚原本在兩側界外區，「投手丘有滿大的隆起，滿危險的，所以我們建議移到室內，他們也進行了改善，安全性他們都有做到，只是可能沒那麼舒適。」

日本身為棒球強國，此次亞運場地卻在兩個老舊的市民廣場舉行，據悉，田徑主場館旁有一座棒球場，但必須供作器材放置使用，中日龍主場名古屋巨蛋則因為經費問題並未作為亞運使用。

葉志仙也坦言，亞運是亞洲最高層級的比賽，以現在這個年代將比賽安排在這兩個場地，「我們也覺得滿可惜、滿遺憾的，我們針對這兩個場地都提供不少建議與改善計畫，他們自己很客氣地講，這次亞運提供這兩個場地，也覺得有點不好意思。」

代表隊名單方面，此次預計由業餘、職棒、旅外選手組成，葉志仙透露，職棒球隊有推薦陣中球員提供教練團參考，因應陣容有職棒選手，名單可能會較晚出爐，「可能在技術會議前都還會再更動名單。」

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（奧會提供）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

國訓中心副執行長林華韋。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場，不平整的內外野交界處。（記者盧養宣攝）

棒協選訓委員葉志仙。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

亞運棒球項目主球場豐橋市民球場。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法