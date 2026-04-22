MLB》啟蒙教練眼中的兒時李灝宇 「調皮但不搗蛋」

龜山少棒時期的李灝宇。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職老虎的「台灣怪力男」李灝宇，昨天解鎖大聯盟生涯首安、首分打點、首支長打和首得分，他的啟蒙教練、龜山少棒教頭李政達，緊盯這幾場得意門生的大聯盟賽事，李政達說，「灝宇是龜山少棒第一位上大聯盟的選手，身為他的教練感到十分欣慰，希望未來潘文輝、林維恩也能上大聯盟。」

昔日在龜山少棒潘文輝和李灝宇是同學，林維恩則是小3屆的學弟，潘文輝效力美職費城人、林維恩在運動家，李灝宇原效力費城人，2023年季中被交易到老虎。

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李政達說，兒時李灝宇和哥哥李灝昇一起轉學到龜山少棒打球，兄弟倆運動能力都很好，李灝昇往投手發展，往後最快球速投到148公里，李灝宇協調性更好，少棒曾擔任投手、捕手、三壘手和游擊手，無論擺在任何位置表現都非常出色，「天生就是來打棒球的。」

和哥哥主攻投手不同，李灝宇朝野手之路發展，李政達笑說，李灝宇非常好動、愛玩，個性「調皮但不搗蛋」，教練說的話都會聽，不像現在有的小朋友怎麼喊都喊不動。

令李政達印象最深刻的是，有一次李灝宇跟哥哥在社區打球被丟到頭，縫了好幾針並貼上OK繃，李政達下達「禁練令」，沒想到頭貼OK繃的李灝宇，一下課就跑到操場玩球，被李政達叫過來罵，結果依舊講不聽。

原本李灝宇入選這屆經典賽國家隊，公辦熱身賽期間因傷忍痛辭退，由張政禹遞補，李政達透露，經典賽前夕李灝宇和潘文輝回母校探望學弟，「我跟灝宇講，今年你很有機會上去（大聯盟），潘文輝以後也有機會，這是你們小時候的夢想，要加油。」果然，近期李灝宇就躍上大聯盟舞台。

李政達認為，李灝宇剛上大聯盟，壓力大，一定想要力求表現，看他這幾場比賽表現沉穩，愈來愈有大將之風，希望他能站穩先發位置。

龜山少棒時期的李灝宇。（李政達提供）

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