自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》啟蒙教練眼中的兒時李灝宇 「調皮但不搗蛋」

2026/04/22 12:39

龜山少棒時期的李灝宇。（資料照）龜山少棒時期的李灝宇。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職老虎的「台灣怪力男」李灝宇，昨天解鎖大聯盟生涯首安、首分打點、首支長打和首得分，他的啟蒙教練、龜山少棒教頭李政達，緊盯這幾場得意門生的大聯盟賽事，李政達說，「灝宇是龜山少棒第一位上大聯盟的選手，身為他的教練感到十分欣慰，希望未來潘文輝、林維恩也能上大聯盟。」

昔日在龜山少棒潘文輝和李灝宇是同學，林維恩則是小3屆的學弟，潘文輝效力美職費城人、林維恩在運動家，李灝宇原效力費城人，2023年季中被交易到老虎。

李政達說，兒時李灝宇和哥哥李灝昇一起轉學到龜山少棒打球，兄弟倆運動能力都很好，李灝昇往投手發展，往後最快球速投到148公里，李灝宇協調性更好，少棒曾擔任投手、捕手、三壘手和游擊手，無論擺在任何位置表現都非常出色，「天生就是來打棒球的。」

和哥哥主攻投手不同，李灝宇朝野手之路發展，李政達笑說，李灝宇非常好動、愛玩，個性「調皮但不搗蛋」，教練說的話都會聽，不像現在有的小朋友怎麼喊都喊不動。

令李政達印象最深刻的是，有一次李灝宇跟哥哥在社區打球被丟到頭，縫了好幾針並貼上OK繃，李政達下達「禁練令」，沒想到頭貼OK繃的李灝宇，一下課就跑到操場玩球，被李政達叫過來罵，結果依舊講不聽。

原本李灝宇入選這屆經典賽國家隊，公辦熱身賽期間因傷忍痛辭退，由張政禹遞補，李政達透露，經典賽前夕李灝宇和潘文輝回母校探望學弟，「我跟灝宇講，今年你很有機會上去（大聯盟），潘文輝以後也有機會，這是你們小時候的夢想，要加油。」果然，近期李灝宇就躍上大聯盟舞台。

李政達認為，李灝宇剛上大聯盟，壓力大，一定想要力求表現，看他這幾場比賽表現沉穩，愈來愈有大將之風，希望他能站穩先發位置。

龜山少棒時期的李灝宇。（李政達提供）龜山少棒時期的李灝宇。（李政達提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中