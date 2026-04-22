MiLB》「費仔」超燙！單場雙安棒打2位WBC國手、超高OPS再上升

費爾柴德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天面對藍鳥3A先發出賽打出優異表現，終場幫助球隊以5：2獲勝。

費爾柴德今天先發鎮守左外野打第6棒，雖然首局就有進攻機會，但面對有世界大賽登板經驗的耶薩維奇（Trey Yesavage）投出的滑球，打成內野飛球被接殺。

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3局上半守護者迎來滿壘局面，藍鳥換上切魯奇（Brendan Cellucci）試圖拆彈，這次費爾柴德就有把握機會，敲出外野深遠飛球形成高飛犧牲打，幫助球隊打下分數，但5局上又被對方投手K掉。

藍鳥在7局上更換投手，換上經典賽披上加拿大國家隊戰袍的農場排名21名新秀馬科（Adam Macko），雖然他一登板接連送出兩出局，不過「費仔」咬中紅中滑球敲出擊球初速達104.2英里的紮實二壘安打，可惜最終沒有回到本壘。

「費仔」的表現不僅如此，9局上半兩人出局且二三壘有人，面對同樣在經典賽為古巴效力的前日本職棒中日龍洋投羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）一路纏鬥到滿球數，最終再度對紅中滑球出手敲出安打帶有1分打點，隨後展現腳程盜向二壘，幫助球隊拿下勝利。

費爾柴德今天4打數繳出雙安表現，外帶2分打點進帳，讓賽前.333的打擊率上升到.343，OPS也從1.024再漲至1.031，整體表現非常火燙。

除了「費仔」之外，今天也有許多台灣旅美球員在小聯盟也有出賽，在洋基高A的混血小將林台加（Tyler Wilson）同樣繳出單場雙安，包含1支三壘安打；在小熊3A的「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）3支1、近5場比賽有4場擊出安打；而道奇1A的柯敬賢與紅襪3A的鄭宗哲都是4打數無安打，且苦吞3K。

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