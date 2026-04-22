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MLB》大谷締亞洲新猷還追平主帥昔日隊友！羅伯斯：他還沒進入狀態

2026/04/22 13:08

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天4打數1安打，將連續上壘紀錄推進至53場，創下亞洲新紀錄，還追平道奇名將名將格林（Shawn Green）的隊史第2長紀錄，身為格林昔日隊友的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），賽後也盛讚大谷。

大谷翔平前役追平秋信守的連續52場亞洲連續上壘紀錄，今天7局上敲出游擊滾地球形成內野安打，將連續上壘紀錄延續至53場，寫下亞洲新猷，更追平道奇名將格林2000年創下的隊史第2長紀錄，距離1954年施耐德（Duke Snider）的58場最長隊史紀錄只差5場。

曾在2002年至2004年季中效力道奇的總教練羅伯斯，當時也曾和格林當過隊友，如今看到自己的子弟兵追平昔日好戰友的偉大紀錄，羅伯斯很是欣慰：「Shawn當年也留下了很了不起的紀錄，對大谷來說，這同樣具有很大的意義。」

大谷今天4打數1安打吞2K，賽後打擊率0.271、攻擊指數0.890，道奇全場只敲出3支安打，最終1：3不敵巨人。羅伯斯坦言：「老實說，他現在還沒有完全進入最佳狀態，揮棒感覺也還沒完全到位。但即便如此，他依然能持續製造影響力並保持上壘，這段連續上壘紀錄本身就說明了一切。如果他找回最佳狀態，再加上其他打者也一起加溫，我認為球隊的得分能力會大幅提升。」

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