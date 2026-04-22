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MLB》山本由伸一局爆後飆7局好投！道奇主帥：這就是為何他是王牌

2026/04/22 13:25

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌山本由伸今天先發面對巨人，雖然開賽遭痛擊失掉3分，但第2局馬上回穩，最終繳出7局優質先發，可惜同時也封鎖自家打線，吞下本季第2敗。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後力挺山本，直呼他就是球隊王牌。

山本由伸開賽就陷入亂流，面對前4名打者敲3安還投出1保送，後續又被敲出高飛犧牲打，接著再被李政厚補上適時安打，單局失掉3分。但2局下起，山本由伸回穩展現王牌身手，上演9上9下，5、6兩局雖然又被上壘但仍力保不失，7局下更是連飆3K，最終7局用101球有62顆好球，被敲出6支安打失掉3分，飆出7次三振，另有2次保送，防禦率下修至2.48。

不過道奇打線今天遭巨人投手群全面封鎖，全場只敲出3支安打，狂吞12次三振，讓山本吞下本季第2敗。不過賽後總教練羅伯斯仍肯定山本今天的貢獻：「他能撐過首局的難關，之後成功調整回來，最終投滿100球、完成7局，真的非常了不起，這正是他之所以是王牌的原因。」

羅伯斯進一步指出：「他開賽確實投得不好，球偏高，整體控球也不理想。守備方面其實也有幾個可以幫他處理得更好的球。不過即使如此，他還是把用球數控制地很好，把失分壓在3分，並投到第7局，讓球隊保有贏球機會，這正體現了他的價值。」

山本由伸賽後受訪坦言，第一局沒能把失分控制在最低很遺憾，但第二局起能一個一個解決打者，雖然開賽不理想，但最後能投完7局還算不錯。而他也透露，自己沒特別去做什麼改變，第一局也沒被敲出太多紮實安打，球的變化也和平常一樣，所以沒特別調整，就是照平常一局一局去投。

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