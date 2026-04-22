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NBA季後賽》杜蘭特回歸卻狂失誤！詹姆斯砍28分還扣籃 湖人收2連勝

2026/04/22 13:26

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今天迎回杜蘭特（Kevin Durant），但還是難和湖人抗衡一路挨打，最終紫金大軍在詹姆斯（LeBron James）繳全場最高28分帶領下，終場以101：94擊敗火箭，系列賽取得2：0領先。

火箭在系列賽首戰不敵湖人，之前因膝蓋傷勢缺席的杜蘭特回歸，至於湖人傷兵方面，東契奇（Luka Doncic）確定首輪都無法回歸，而里維斯（Austin Reaves）有機會在首輪尾聲或是次輪復出

杜蘭特回歸後幫助火箭在開局能和湖人拉鋸，首節打完暫時以7分落後，次節詹姆斯連續兩顆三分球助隊擴大領先，而湖人在上半場外線點點開花，反倒是火箭三分球命中率不盡理想，讓他們只能一路苦追。

這節艾頓（Deandre Ayton）還和史瑪特（Marcus Smart）連線完成空中接力灌籃，幫助球隊打出氣勢，但火箭也很快反撲追到1分差，隨後八村壘跳出飆進三分球止血，湖人半場打完暫時以54：51領先。湖人上半場三分球命中率高達5成，史馬特拿下17分全隊最高。

火箭在第3節一度超車，但湖人很快回穩，3節打完仍有7分領先。末節火箭靠著奧柯吉（Josh Okogie）三分球和森根（Alperen Sengun）三分打追到5分內，雙方在最後兩分鐘用三分球互轟，最後關頭火箭出現失誤，還給詹姆斯上演精采扣籃秀，讓湖人穩住陣腳，收下2連勝。

湖人今天5人得分上雙，詹姆斯繳出全場最高28分、8籃板、7助攻，史瑪特飆進5顆三分球，進帳25分、7助攻、5抄截；火箭方面，今天回歸的杜蘭特攻下23分全隊最高，但出現9次失誤，還在找狀態。

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