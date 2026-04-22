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MLB》老虎也抓到流量密碼！官方Threads分享李灝宇表現、還用中文寫「記得按讚」

2026/04/22 14:02

李灝宇。（美聯社）李灝宇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力底特律老虎的台灣好手李灝宇，今天再度獲得先發機會並繳出亮眼成績，精彩表現也被球團官方發布在社群媒體，還用中文喊話台灣網友「按讚訂閱開啟小鈴鐺」。

老虎今天回到主場迎戰釀酒人，李灝宇也以先發8棒三壘手之姿上場，在4局下半面對釀酒人先發左投哈里森（Kyle Harrison）93.3英里（約150.2公里）速球敲出大聯盟生涯第3安。

除此之外，李灝宇在7局下半面對火球後援左投艾許比（Aaron Ashby）一路纏鬥，從2好0壞起連選4顆壞球大展選球眼，這也是他大聯盟生涯的首保送，總計李灝宇今天3打數敲出1支安打，打擊率與OPS各上升到.214與.553

大聯盟官方在台灣人常用的社群軟體「Threads」中，置頂李灝宇打出生涯首安的影片，吸引非常多台灣人瀏覽。如今老虎官方也在Threads上發布他敲安保送的影片，也再度讓台灣網友前往「朝聖」，甚至老虎球團還在選到保送的影片下方用中文寫下：「別擔心，我們會持續更新李灝宇的近況，你們要記得按讚訂閱開啟小鈴鐺」，引來網友們的逗趣回應。

老虎球團用中文喊話台灣人來關注。（圖片擷取自老虎官方Threads）老虎球團用中文喊話台灣人來關注。（圖片擷取自老虎官方Threads）

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