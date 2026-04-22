跆拳女將側踢照引來一堆淫言穢語 警方著手偵辦

體大學跆拳道隊於臉書粉絲專業發文介紹黃姓跆拳女將，選用一張她擺出側踢姿勢照片，沒想到貼文下方竟釣出一堆噁男留言意淫。（摘自體大跆拳道隊粉專）

〔記者謝武雄／桃園報導〕全國大專校院運動會開幕在即，國立體育大學跆拳道隊近日於臉書粉絲專業發文介紹兩屆世大運獲得佳績黃姓跆拳女將，選用一張她擺出側踢姿勢照片，沒想到貼文下方竟釣出一堆噁男留言意淫，還說「這個XX姿勢不錯」，引發網友撻伐，警方證實黃姓女選手已報案，分局將行文臉書公司，請其提供留言者資料。

警方表示，黃女於20日至轄區的警察局龜山分局大埔派出所完成報案程序，派出所於21日陳報分局，由分局行文給臉書公司，請其提供留言者資料。

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粉專也配上黃姓女將擺出側踢動作、抬起一隻腳的照片，沒想到，下方竟有大量「意淫」噁心留言表示：「XX姿勢不錯」、「真的很XX」、「腳超美，想X」、「這個XX姿勢不錯」、「我有個大膽的想法」。

相關留言也立刻引發網友撻伐：「一堆人在煩惱印度人來台灣，怎麼不煩惱留言區這些髒東西啊」、「這些人好噁心」、「噁男是瘋了嗎，太噁心了吧」、「也太噁了吧留言區」，也有網友喊：「校方不處理一下留言嗎？就這樣放任學生被性羞辱？」

國體大跆拳道隊17日於臉書粉專發文，介紹代表學校出戰本屆大運會女子46公斤級的重點選手，指出該名女將長年穩定站在台灣女子跆拳道頂尖行列，曾於多項比賽獲得佳績，具備豐富國際賽經驗與堅強實力，是本屆奪金熱門。

事件曝光後，引發大批網友不滿，紛紛痛批留言內容低俗噁心，質疑相關行為已構成對女性運動員的性騷擾與羞辱，也有不少人要求應尊重選手專業表現與競技成就，停止以低俗言語消費運動員，還給選手一個安全、友善且受尊重的參賽與發聲環境。

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