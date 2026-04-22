全中運桌球》郭冠宏找回專注力 4局力退洪敬愷完成男單連霸

郭冠宏（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／嘉義報導〕台南市長榮中學郭冠宏今天在115年全國中等學校運動會桌球高男組男單決賽，以11：7、11：8、14：16、11：9力退台北市松山家商洪敬愷，成功完成2連霸，讓他感到十分開心。

郭冠宏日前在男團賽就曾對過洪敬愷，當時以直落三勝出，但今天雙方再次對壘卻打得不輕鬆，第3局陷入亂流，瓦解5個局末點還是沒能完成大逆轉，好在第4局上緊發條，小郭如願拿下勝利。

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對於2次交手時的差異，郭冠宏說：「這場他拚得比較兇，而且我在2：0之後可能因為自己取得明顯優勢，導致第3局鬆懈，不過教練有提醒我，才恢復專注。」

雖然分屬不同學校，但郭冠宏、洪敬愷都一起在國家訓練中心訓練，私下關係也很好，洪敬愷「銀」恨仍輸得心服口服，他說：「其實我也蠻想拿雙金，為團體奪金外，也希望在單打拿金牌，在高中最後一年畫下完美句點，但一開始我就覺得自己處於下風，就抱持著挑戰者姿態，因為他排名在我前面，打起來比較大膽。」

郭冠宏、洪敬愷和拿下男單銅牌的長榮中學徐絃家，接下來將在28日出發於英格蘭舉行的世界桌球團體錦標賽，此外，他們都是入選今年9月的名古屋亞運國手。

左起洪敬愷、郭冠宏、徐絃家（記者吳孟儒攝）

郭冠宏（記者吳孟儒攝）

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