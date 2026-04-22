鐵人三項》CT台東活水湖週末登場 鐵人三項銀牌得主、藝人楊祐寧都會參戰

鐵人三項Challenge Taiwan週末台東登場（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕鐵人三項賽事「Challenge Taiwan（下稱 CT）」即將於 4 月 25 日 於台東活水湖盛大登場，今年賽事延續「Rise Forward超越自我 全面進化」的核心精神，有來自十六個國家，萬名選手報名參加，其中奧運鐵人三項銀牌得主 戴倫（Julie Derron）也首度來台競技，而參賽名單中更可看到知名藝人楊祐寧、高爾宣等也將加入賽事，共同挑戰自我極限，為這場全世界最大的鐵人三項嘉年華揭開序幕。

為了讓世界看見台東的生命力，2026 Challenge Taiwan 延續過往傳統與台東原住民部落合作，在 4 月 25 日至 26 日的正式賽中，每一梯次選手下水前，岸邊將響起原住民傳統「竹炮」的隆隆聲響。竹炮不僅是台東原鄉迎接賓客的最高禮節，其震撼的聲響更象徵著鐵人無懼挑戰、勇往直前的精神。透過這項傳統儀式，主辦單位希望讓來自世界各地的選手在跨出挑戰第一步時，能深度感受台東土地的溫度與祝福。

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Challenge Taiwan自登台以來，已成為全球鐵人心目中必訪的夢幻賽道。今年賽事規模再創新高，吸引近萬名選手報名，其中包括來自德、法、美、日、澳等十六個國家的頂尖職業選手與分齡好手，賽事規劃了極為完整的組別，包含考驗耐力極限的 226km 全程賽、113km 半程賽、51.5km 標準賽及 Sprint 短距離賽。分齡組別從 3歲橫跨至 M70+ 長青組，體現運動無國界、全民皆鐵人的真諦。此外，今年賽事也吸引許多熱愛戶外運動的藝人組隊報名。包括男神楊祐寧、高爾宣等也在參賽名單之列，象徵鐵人運動已不再只是專業選手的舞台，而是一趟一起踏上挑戰自我、感受運動魅力的旅程。

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