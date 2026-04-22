中職》球團史前3次締造無安打都有「魔咒」 兄弟今年能否破解？

鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟鄭浩均、呂彥青、李振昌3位投手搭配捕手高宇杰，昨面對統一獅合力完成無安打比賽，是中職史上第12場、第2場接力無安打。中信兄弟球團史則是第4次。

連同前身兄弟象，兄弟隊史有5場無安打比賽，首次是1992年5月21日，洋投尼洛搭配捕手洪一中，面對味全龍完成無安打比賽，當時是聯盟第2場無安打比賽。該年度，兄弟象上、下半季都拿冠軍，按當時賽制拿到「金冠軍」，該年度無總冠軍賽。

請繼續往下閱讀...

兄弟象隊史僅有該場無安打比賽，中信兄弟接手之後，2018年艾迪頓、紐維拉兩位洋投，分別在6月9日和9月28日，面對統一獅隊和桃猿隊完成無安打比賽，搭配的捕手皆是黃鈞聲。不過，該年中信兄弟例行賽48勝71敗1和，該年度位居墊底。

2023年5月19日，鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青4位投手，面對富邦悍將合力完成無安打比賽，中職史上首次合力完成。該年，中信兄弟例行賽57勝58敗，還歷經季中換帥風波，最終全年度第4名。

中信兄弟開季戰績欠佳，而中職史上以2勝10敗開局的隊伍，尚無打進季後賽者。而中信兄弟隊史，前3次例行賽締造無安打比賽紀錄，該年度反而也都未打進季後賽，中信兄弟如今得更加把勁突破這項另類魔咒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法