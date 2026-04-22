自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》球團史前3次締造無安打都有「魔咒」 兄弟今年能否破解？

2026/04/22 15:13

鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕中信兄弟鄭浩均、呂彥青、李振昌3位投手搭配捕手高宇杰，昨面對統一獅合力完成無安打比賽，是中職史上第12場、第2場接力無安打。中信兄弟球團史則是第4次。

連同前身兄弟象，兄弟隊史有5場無安打比賽，首次是1992年5月21日，洋投尼洛搭配捕手洪一中，面對味全龍完成無安打比賽，當時是聯盟第2場無安打比賽。該年度，兄弟象上、下半季都拿冠軍，按當時賽制拿到「金冠軍」，該年度無總冠軍賽。

兄弟象隊史僅有該場無安打比賽，中信兄弟接手之後，2018年艾迪頓、紐維拉兩位洋投，分別在6月9日和9月28日，面對統一獅隊和桃猿隊完成無安打比賽，搭配的捕手皆是黃鈞聲。不過，該年中信兄弟例行賽48勝71敗1和，該年度位居墊底。

2023年5月19日，鄭浩均、謝榮豪、吳俊偉、呂彥青4位投手，面對富邦悍將合力完成無安打比賽，中職史上首次合力完成。該年，中信兄弟例行賽57勝58敗，還歷經季中換帥風波，最終全年度第4名。

中信兄弟開季戰績欠佳，而中職史上以2勝10敗開局的隊伍，尚無打進季後賽者。而中信兄弟隊史，前3次例行賽締造無安打比賽紀錄，該年度反而也都未打進季後賽，中信兄弟如今得更加把勁突破這項另類魔咒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中