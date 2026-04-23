大谷翔平投打二刀流上陣、中職「龍鷹大戰」今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）
大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
MLB有3場轉播，老虎主場再戰釀酒人，台灣怪力男李灝宇昨敲出大聯盟生涯主場首支安打，今準備延續手感出擊；另一場仍為世仇對決，由洋基大戰紅襪；最後一場則是道奇交手巨人，道奇衛冕軍日本巨星大谷翔平先發登板，除了挑戰本季第3勝，他還將以「投打二刀流」的身分出賽，能否刷新連續53場上壘紀錄？大家千萬不要錯過了。
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NBA季後賽有2場轉播，東霸天活塞丟掉主場首役之後，當家球星坎寧安（Cade Cunningham）能否率隊反撲，以免被老八魔術連搶2勝？至於雷霆衛冕軍狂勝太陽後，準備在家中搶下2連勝，勢必帶給布克（Devin Booker）為首的客軍鋒衛沉重壓力，精彩戰況令人期待。
中職方面，開季戰績領先的味全、台鋼再度交鋒，「龍鷹大戰」備受球迷矚目，雙方先發洋投推出梅賽鍶VS坎南，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！
MLB
06：35 釀酒人 VS 老虎 愛爾達體育1台
06：35 洋基 VS 紅襪 愛爾達體育2台
09：40 道奇 VS 巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台
NBA季後賽
07：00 魔術VS活塞 緯來體育
09：30 太陽VS雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台
中職
18：30 味全龍 VS 台鋼雄鷹 MOMOTV、愛爾達體育2台