MLB》明天對決巨人挑戰第3勝 大谷翔平恢復投打二刀流

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平明天將先發登板出戰巨人，挑戰本季第3勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露，大谷將會以「投打二刀流」的身分出賽。

大谷翔平日前因為背部曾被觸身球砸中，16日先發對決大都會只投不打，這是大谷翔平自2021年5月28日之後，再度只以「投手大谷」身分出賽。大谷繳出6局10K失1分的優質先發，幫助道奇以8：2擊敗大都會，收下本季第2勝。

請繼續往下閱讀...

投手大谷明天將迎來第4場先發，對決目前苦吞開季3連敗的31歲巨人右投馬利（Tyler Mahle），大谷是否恢復投打二刀流引發關注，道奇總教練羅伯斯被問及時表示，大谷的狀態沒有問題，證實他將雙刀出鞘。他也補充道：「雖然同時投球與打擊會增加一些負擔，但大谷一直處理得很好，如果有需要，我會再和他溝通，他在這方面非常具有彈性。」

大谷翔平本季先發3場奪下2勝，目前繳出防禦率0.50、WHIP0.72、被打擊率0.113和三振率9.00等優異數據，更恐怖的是，作為打者的他同時還貢獻了5轟、1１打點以及0.908的OPS，更以53場連續上壘刷新亞洲紀錄，鬼神表現只能用「異次元」來形容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法