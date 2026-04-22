MLB》連敗魔咒降臨？ 大都會恐將無緣季後賽 威廉斯：贏球變得更困難

大都會明星終結者威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前已經狂吞11連敗的大都會，今天在主場迎戰雙城，5局打完取得3：0領先；然而比賽後段明星終結者威廉斯（Devin Williams）又放火遭逆轉，最終以3：5不敵雙城吞下12連敗，恐將陷入一項另類魔咒。

比賽的開局對大都會來說曾充滿希望，年輕強投麥克萊恩（Nolan McLean）在前5局完全壓制雙城打線，投出15上15下，本季第2度再度達成這項壯舉，成為隊史第3人。林多（Francisco Lindor）在3局下敲出右外野3分砲，助隊先馳得點，可惜麥克萊恩6局上挨了一發2分砲，7局上又被敲安追平，最終6.2局失3分飆10K退場，無關勝敗。

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明星終結者威廉斯9局上登板放火，一上場就狂丟保送，控球完全找不到準心，最終一人都沒解決就投3保送、挨1安失2分退場，大都會也遭到逆轉，吞下隊史46年來最長連敗。

威廉斯本季從洋基轉戰大都會，近3場表現荒腔走板，1.1局狂失7分，本季至今8場出賽投6.1局，防禦率高達9.95。威廉斯坦言，這真的很難受，自己從未經歷過像這樣的事情，他認為自己的投球機制有點跑掉了，變速球投不進去，只用速球很難去解決打者。

大都會苦吞12連敗，成為自1903年世界大賽舉辦以來，第139支創下此紀錄的球隊，然而在先前的138支球隊中，沒有任何一隊最終能打進季後賽。威廉斯說：「我想我們只需要先拿到一場勝利，接下來一切就會迎刃而解，但顯然，現在這件事變得異常困難。」

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