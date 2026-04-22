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全中運》台南再傳捷報 游泳雙破大會紀錄

2026/04/22 16:55

光華高中吳兆騏（左2）游泳50公尺蝶式金牌，新豐高中洪渝姍（右1）游泳100公尺蝶式金牌。（南市體育局提供）光華高中吳兆騏（左2）游泳50公尺蝶式金牌，新豐高中洪渝姍（右1）游泳100公尺蝶式金牌。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026全國中等學校運動會賽事持續進行，南市代表隊昨（21）日再傳捷報，單日豪取27面獎牌，其中以游泳項目表現最為亮眼，兩項賽事更一舉刷新大會紀錄，為台南再添榮耀。

游泳賽場上捷報頻傳，麻豆國中何康婗於國女組100公尺蛙式、光華高中吳兆騏於高男組50公尺蝶式，雙雙打破大會紀錄的優異成績，強勢摘金，成為全場焦點。此外，新豐高中洪渝姍於高女組50公尺蝶式奪金，後甲國中薛人豪於國男組50公尺蝶式勇奪銀牌，整體表現穩健。

軟式網球項目表現尤為突出，後壁高中與後壁國中攜手締造佳績，一舉包辦多面金牌，包括高女組、國女組雙打及高中組混合雙打皆成功登頂，國男組雙打亦摘金，展現強勁團隊戰力；銀牌方面，後壁國中、後壁高中及南寧高中亦有多組選手入袋。銅牌部分，南寧高中於多項雙打及混合雙打項目均有斬獲，整體戰績相當亮眼。

武術項目由南科高中蔡為仲於國男組南拳、南棍全能奪金，仁德國中張森於刀術、棍術全能摘金，佳里國中陳冠銘亦於同項目獲得銀牌。木球則由大橋國中於國男組桿數賽雙人賽摘金，曾文農工於高男組同項目奪銅；田徑方面，台南二中郭思岑於高女組5000公尺競走奪得銀牌，展現優異耐力與穩定節奏。

此外，輕艇由海佃國中於國中組500公尺雙人C艇奪得銅牌；舉重項目則由玉井工商何偉竣（高男組60公斤級）及郝品涵（高女組86公斤以上級）雙雙摘銅；柔道方面，長榮中學林志驊於高男組第5級奪銅，各項目多點開花，展現台南選手多元發展與整體競爭力。

後壁國中軟網國男組雙打金牌，南寧高中國中組雙打銀牌。（南市體育局提供）後壁國中軟網國男組雙打金牌，南寧高中國中組雙打銀牌。（南市體育局提供）

大橋國中國男組木球雙人桿數賽陳明山（右）、曾彦誌（左）拿下金牌。（南市體育局提供）大橋國中國男組木球雙人桿數賽陳明山（右）、曾彦誌（左）拿下金牌。（南市體育局提供）

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