自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運田徑》賽前碰到無預警狀況 美少女林沛萱全能七項照奪3連霸

2026/04/22 16:56

林沛萱。（記者吳孟儒攝）林沛萱。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／嘉義報導〕新竹縣東泰高中美少女林沛萱，今天在115年全中運高女組田徑七項全能以4543分拿下金牌完成3連霸，但因賽前無預警上吐下瀉，導致未能發揮全力，也讓她有點懊惱。

林沛萱在2023年以國中生闖出名號，並在全中運大放異彩，同年還獲得泰國亞錦賽、杭州亞運等參賽資格，目前就繼續專攻跳高及七項全能，去年全中運還以5222分創下個人最佳並奪金，而今年是她高中最後一年全中運，表現也備受外界期待。

不過，林沛萱因練習時弄傷左腳，導致拿手的跳高項目不在狀況內，前天在比單項決賽時的第一次3次試跳1公尺66高度都失敗，而今天在全能最後一項800公尺也因為跑到有點抽筋，只求盡力跑完，最終在加總100公尺跨欄、鉛球、200公尺、跳遠、標槍、跳高的成績後，仍以全場最高分拿下金牌。

林沛萱表示，在2週前突然上吐下瀉，導致訓練狀況沒有很好，原本以為沒什麼影響，但實際比賽卻差很大，「可能跟賽前減量有關，還察覺不出來，比賽沒什麼力氣，根本完全出不了力。」她說，在狀況欠佳的狀況出賽，「其實有預設會很差，但不知道會差成這樣。」

結束全中運後，林沛萱表示，會先把身體狀態調整好，下週將赴日本靜岡參加跳高賽事，接著參加亞洲U20田徑錦標賽，年底也已有移地訓練計畫，希望能再次進化。

林沛萱與教練陳鴻傑。（記者吳孟儒攝）林沛萱與教練陳鴻傑。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中