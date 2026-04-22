全中運田徑》賽前碰到無預警狀況 美少女林沛萱全能七項照奪3連霸

林沛萱。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／嘉義報導〕新竹縣東泰高中美少女林沛萱，今天在115年全中運高女組田徑七項全能以4543分拿下金牌完成3連霸，但因賽前無預警上吐下瀉，導致未能發揮全力，也讓她有點懊惱。

林沛萱在2023年以國中生闖出名號，並在全中運大放異彩，同年還獲得泰國亞錦賽、杭州亞運等參賽資格，目前就繼續專攻跳高及七項全能，去年全中運還以5222分創下個人最佳並奪金，而今年是她高中最後一年全中運，表現也備受外界期待。

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不過，林沛萱因練習時弄傷左腳，導致拿手的跳高項目不在狀況內，前天在比單項決賽時的第一次3次試跳1公尺66高度都失敗，而今天在全能最後一項800公尺也因為跑到有點抽筋，只求盡力跑完，最終在加總100公尺跨欄、鉛球、200公尺、跳遠、標槍、跳高的成績後，仍以全場最高分拿下金牌。

林沛萱表示，在2週前突然上吐下瀉，導致訓練狀況沒有很好，原本以為沒什麼影響，但實際比賽卻差很大，「可能跟賽前減量有關，還察覺不出來，比賽沒什麼力氣，根本完全出不了力。」她說，在狀況欠佳的狀況出賽，「其實有預設會很差，但不知道會差成這樣。」

結束全中運後，林沛萱表示，會先把身體狀態調整好，下週將赴日本靜岡參加跳高賽事，接著參加亞洲U20田徑錦標賽，年底也已有移地訓練計畫，希望能再次進化。

林沛萱與教練陳鴻傑。（記者吳孟儒攝）

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