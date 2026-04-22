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WTT支線賽》苦戰4局不敵澳洲一姐止步4強 黃愉偼世界排名仍將創新高

2026/04/22 17:04

黃愉偼在女單4強賽不敵澳洲女將劉楊子，無緣爭冠。（取自WTT官網）黃愉偼在女單4強賽不敵澳洲女將劉楊子，無緣爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫女將黃愉偼今天2026年WTT塞內茨（斯洛伐克）支線賽女單4強賽，以1:3不敵世界排名32的澳洲一姐劉楊子，無緣連兩站闖進決賽，仍收穫60分積分，下週世界排名將前進至61名左右，再創生涯最佳。

世界排名65的黃愉偼今天凌晨在女單8強的「合庫內戰」中，以4:11、14:12、11:3、11:9逆轉雙打搭檔「風城小辣椒」蔡昀恩，連兩站挺進4強。以外卡參賽的劉楊子，靠著反手短顆的特殊打法，一路擊退法國的皮卡德、印度女將瑪妮及摩納哥名將楊曉欣，搶下4強門票。

黃愉偼在2023年杜塞道夫支線賽曾以1:3遭劉楊子逆轉，今天再度交鋒，黃愉偼再度落居下風，前兩局以7:11、9:11失守；第3局，黃愉偼在開局5:2領先、10:6聽牌下，連續被對手化解3個局點，她在喊出暫停後，又錯過2個局點，還陷入11:12的絕境，還好在驚險逃過賽末點後，連拿3分，14:12扳回一城。

第4局，黃愉偼在開局1:3落後下連拿5分，以6:3反超，形勢一片大好，不料在9:7領先時再度遭遇亂流，連丟4分，最終接發球失誤，9:11遭逆轉，未能將戰線延長。

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