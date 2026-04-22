全中運網球》高中生涯最後一舞！陳冠守用金牌揮出完美句點

陳冠守。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國中等學校運動會網球賽事，台南市長榮中學應屆畢業生陳冠守以6：0、6：1輕取高雄市新莊高中林豪鈺，摘下全中運第三面金牌，也為中學生涯揮出完美句點，賽後他說：「很難得第一次連兩屆得金牌，感謝學校三年來支持，還有教練團隊在技術與體能上的幫助。」

回顧陳冠守全中運參賽史，無論國中時期大灣高中國中部或者現在長榮中學，團體賽始終與獎牌無緣，大多名列第五，今年終於不同，四強和銅牌戰他都先贏第一點，可惜雙打隊友無法火力支援，尤其銅牌戰第2點在次盤5：4時痛失3個賽末點，最終不敵同樣來自台南市的善化高中，長榮中學在高男團體仍一牌難求，陳冠守說：「多少有些遺憾，但這是我無法控制的，也不能說什麼。」

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總計陳冠守在全中運6年參賽史上，繳出單打3金1銀佳績，5月7日將投入歐巡賽，再度挑戰法網、溫網等青少年舞台，「這是我繼去年第二次打歐巡，年初參加過澳巡，至於美巡還沒入選。之前主要在亞洲比賽，去年開始有台塑贊助，觸角才延伸至歐洲和美國。」

左手持拍的陳冠守透露，去年暑假與啟蒙教練鄭偉揚結束長達12年師徒關係，「因為教練說他已經沒有更多的東西來教我，所以算是完成階段性任務，把我留給層級更高的盧彥勳，希望能向台灣史上ATP職業排名最高的名將學習。」

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