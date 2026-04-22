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中職》苦勞人劉子杰 選秀落榜想過去念研究所

2026/04/22 18:25

劉子杰。（資料照，記者林正堃攝）劉子杰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿自主培訓出身的23歲內野手劉子杰昨擊出生涯首安，串聯球隊逆轉致勝大局，首秀打擊就有好表現。小時住台南球場附近的他，2007年曾參加統一獅夏令營，也夢想披上獅隊戰袍，即便最後加入樂天，他對能上一軍擊出首安仍感到很神奇，「這一路走來還是滿不容易的。」

劉子杰在南華大學靠著優異的打擊實力叩關2023年選秀，最終卻因為被外界認為攻擊變化球能力恐無法應付職棒，導致最終在選秀中落選，但落榜沒多久因大專盃的好表現被桃猿隊相中，時任樂天球探林昭宏詢問他有沒有意願簽自主培訓合約，劉子杰二話不說就加入。

「我的天賦不像其他人這麼好。」劉子杰自知沒有出色的身體條件，只能多利用其他方法縮小距離，「多了解自己身體的狀況，思考怎麼應對比賽，練習時會給自己一個想法。」

劉子杰在青少棒和青棒都是投手為主，但在青棒時期把肩膀投壞了，因而轉戰野手，打擊能力在大學嶄露頭角，選秀落榜後不是沒有想過告別球員生涯，他坦言當下小失落、心情複雜，「那時候想說，我要去念研究所，繼續在棒球的領域去發展。」

平時劉子杰就會去看一些論文研究，專研運動科學的趨勢，蒐集新的訓練法和研究結果，這是他有興趣的領域，如今他進職棒，這些東西對他來說是追上其他選手的「捷徑」，「練習時，我會去做些實驗看看，看會不會有相關的成效。用別人的方法套用在我自己的身上，再結合自己的方式。」

小時候是獅迷的劉子杰，還記得參加統一獅夏令營時有買球員卡參加簽名會，給高國慶 、劉芙豪和潘威倫簽名，至今仍放在家裡，而他最喜歡的球員是劉芙豪，恰巧進職棒後也是穿上56號，「回想這個過程滿神奇的，從那時那麼小的小朋友，到現在能夠自己站在球場上打球。」

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