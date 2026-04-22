MLB》預約史上最偉大賽季？二刀流登巔峰 大谷翔平挑戰貝比魯斯神話

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平本季以投打二刀流身分迎接開季，投打兩端都表現出色。大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）撰文指出，今年可能將會是「二刀流大谷」的巔峰期，有望見證棒球史上最偉大的賽季。

皮特耶羅指出，大谷翔平目前正以前所未有的姿態，挑戰大聯盟百年歷史的新高度。隨著2026年球季拉開序幕，他不僅在投手丘上繳出近乎完美的0.50防禦率，還投出連續32.2局無責失分成日本第一人，打擊端更以連續53場上壘打破亞洲紀錄。

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大谷翔平過去5年平均貢獻8至9的WAR值（勝利貢獻指數），2021至23年在投手丘繳出防禦率2.84的成績；2024到25年因肘傷專注打擊，繳出震撼世界的「50轟、50盜」，大谷在2023至2025年這段期間繳出了驚人的OPS1.037，累積154轟與99次盜壘成功。

然而，過去大谷從未在一個完整賽季中，投打兩端都是在巔峰的狀態，今年是大谷翔平首度在身體完全健康、最沒心理壓力的狀態下開季。若將大谷過往最強投球賽季2022年5.6WAR值與最強的打擊賽季2024年9.0WAR相加，理論上他能創造單季14.6WAR的恐怖數據。

根據歷史紀錄，大聯盟自1901年以來，僅有「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1923年創下過14.7WAR的驚人成績，但當時他已經基本放棄投球。現代棒球WAR值最高的是2002年邦茲（Barry Bonds）的12.7，大谷目前正嘗試在現代棒球高度競爭的環境下，透過「投打二刀流」達成這項僅存在於電動遊戲中的成就。

皮特耶羅也點出，唯一的變數就是盜壘，因為大谷翔平不再將盜壘視為優先選項，如果失去這部分的WAR值的話，他必須在投球或打擊上做出更多貢獻。他認為，身為四屆MVP得主的大谷翔平，已經無須證明自己的偉大，要求他做得更多也非常不公平，但這是睽違3年後再度看到大谷投打二刀流，若他能夠保持健康就能繳出驚人表現，以目前的情況來看，似乎沒有什麼是不可能。

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