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高球》陳霆宇、王士瑞都打出68桿 澄觀園挑戰賽並列領先

2026/04/22 19:51

陳霆宇。（TPGA提供）陳霆宇。（TPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026 ThreeBond挑戰巡迴賽第二站澄觀園挑戰賽，今在高雄大崗山球場進行首回合，陳霆宇、王士瑞都打出低於標準桿4桿的68桿，暫時並列領先；林大銪與陳彥宇同以一桿之差的69桿，並居第三，明天進行最後一回合決賽爭冠。

本週比賽是ThreeBond挑戰巡迴賽本季的第二場，總獎金100萬台幣，採兩回合36洞競技、不淘汰制，共有90位職業選手（包括一位南非選手）和6位業餘選手，角逐冠軍獎盃及冠軍獎金15萬元。去年才通過職業考試的陳霆宇，今天五鳥一柏忌，拜準確的推桿之賜，他抓下五隻小鳥，包括第4洞的21呎及13洞的近40呎長推以外，其他三洞都是2-6呎小鳥推桿；而且切桿很給力，有五個洞切桿處理得好，推桿也把握住救帕成功，可惜最後一洞第18洞，第二桿與切桿都失誤打短了，吞下唯一柏忌。他表示，今天木桿與鐵桿都打得中規中矩，繳出佳績；希望明天繼續保持水準，尋求職業首勝。

王士瑞諸桿順暢，打出六鳥二柏忌，第3洞近20呎、第9洞及第15洞的下坡推都是15呎小鳥推桿，最後一洞第18洞是一記9碼的直接切桿進洞抓鳥，俱屬佳作，他希望保持平常心，再次打出好成績，尋求個人職業生涯首冠。

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