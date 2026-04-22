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全中運》金門「那個男孩」再傳捷報 林于辛2000公尺障礙賽奪冠又刷新大會紀錄

2026/04/22 20:48

全中運》金門「那個男孩」再傳捷報 林于辛2000公尺障礙賽奪冠又刷新大會紀錄2000公尺障礙賽不僅考驗選手長跑耐力，更需克服多次障礙架與水坑的體能技術挑戰。（金寧國中紀博允提供

〔記者吳正庭／金門報導〕金門田徑代表隊全中運再傳捷報，烈嶼國中林于辛繼20日1500公尺摘下首金，今天再於2000公尺障礙賽末段展現驚人的爆發力，以6分13秒08拿下個人第2面金牌，更一舉刷新大會紀錄（6分17秒31）。

縣府指出，2000公尺障礙賽不僅考驗選手長跑耐力，更需克服多次障礙架與水坑的體能技術挑戰。比賽鳴槍後，林于辛穩定維持在領先群，並從中尋找契機；比賽中後段，林于辛憑藉敏捷的跨越技術與強大的核心力量，在關鍵時刻加速突圍，拉開距離，最終以驚人氣勢，比第2名選手還快3秒多率先衝過終點線，現場頓時響起掌聲、尖叫聲，林于辛躍升田徑雙冠王。

林于辛（一號背心）穩定維持在領先群，並從中尋找契機，到比賽中後段，再憑藉敏捷的跨越技術與強大的核心力量，在關鍵時刻加速突圍，拉開距離。（金寧國中紀博允提供）林于辛（一號背心）穩定維持在領先群，並從中尋找契機，到比賽中後段，再憑藉敏捷的跨越技術與強大的核心力量，在關鍵時刻加速突圍，拉開距離。（金寧國中紀博允提供）

烈嶼國中校長黃文華也專程到場為子弟兵加油，並在賽後受邀上台頒獎，與林于辛分享奪金破紀錄的榮耀時刻。

一路看著林于辛成長的長輩說，林拿下2面金牌與破紀錄的殊榮背後，蘊含艱辛的逐夢歷程；林就讀小金門的烈嶼國中，除大賽備戰期間，為安全及兼顧訓練品質由家長、教練接送外，林為追求更精進的專項訓練，在平日訓練日子裡，總是獨自騎著單車，穿越5.4公里的金門大橋，跨海前往金寧中小學參加培訓，從不喊苦。

全程在場邊盯賽的教練許仲宇、王若慈說，林于辛展現了異於常人的自律與堅韌毅力，無論寒暑風雨，他日復一日往返於烈嶼與寧中的受訓道路上，早已將交通的不便化作磨練心志的基石才能苦盡甘來，交出亮麗的成績單。

林于辛在賽後表示，能為家鄉奪下雙金並打破紀錄感到非常光榮，這分榮譽屬於支持他的師長、家人及所有陪伴他訓練的教練與夥伴。

縣府表示，林于辛的表現，象徵著離島體育在訓練資源與環境受限的條件下，仍能憑藉著實力和一股不服輸的「金門精神」躍上全國舞台。

縣府指出，金門高中選手盧羿霏也在高手環伺下，拿下高女組3000公尺第4名；李銀响在高男組3000公尺障礙賽勇奪全國第7名。

來自金門烈嶼國中的林于辛（中）勇奪2000公尺障礙賽金牌。（金寧國中紀博允提供）來自金門烈嶼國中的林于辛（中）勇奪2000公尺障礙賽金牌。（金寧國中紀博允提供）

烈嶼國中校長黃文華（右二）專程到場為子弟兵林于辛（中）加油。（金寧國中紀博允提供）烈嶼國中校長黃文華（右二）專程到場為子弟兵林于辛（中）加油。（金寧國中紀博允提供）

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