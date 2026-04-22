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中職》史上最老代打轟救不了！ 富邦悍將2連敗花光儲金了

2026/04/22 21:03

王勝偉代打開轟。（記者林正堃攝）王勝偉代打開轟。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿劉家翔今天對富邦悍將先發5局無自責分，職棒生涯第5個球季終於奪下生涯首勝，助隊以4：2奪下2連勝。富邦悍將則苦吞2連敗，花光所有儲金（勝敗相同），勝率跌到五成。

劉家翔是樂天在2022年選秀的第3指名，亦是球隊重點栽培的土投，但前2年先發3場防禦率高達11.77，今年球速回升，公辦熱身賽就飆到近150公里，今天本季初登板前2局就以6上6下開局。

劉家翔。（記者林正堃攝）劉家翔。（記者林正堃攝）

富邦在3局上反攻，戴培峰和王念好雙安，劉俊豪短打製造失誤，葉子霆在滿壘擊出雙殺打，送回1分。不過劉家翔在4至5局僅被敲1支安打，51球投5局僅被敲3安，有2次三振，失掉1分非自責，勇奪生涯第一勝。

樂天首局靠何品室融和陳晨威雙安先馳得點，2局下追加攻勢，馬傑森適時安打和宋嘉翔高飛犧牲打，單局進帳2分。5局下，林子偉觸身球上壘並盜上二壘，陳晨威適時安打送回1分。富邦先發投手游霆崴投5局挨7安，失4分。

富邦「王爸」王勝偉在8局上代打開轟，以42歲21天寫下史上最老代打全壘打紀錄，可惜富邦在比賽後段未能逆轉戰局，苦吞2連敗，戰績8勝8敗，本季第2次花光儲金。

陳晨威。（記者林正堃攝）陳晨威。（記者林正堃攝）

劉子杰。（記者林正堃攝）劉子杰。（記者林正堃攝）

游霆崴。（記者林正堃攝）游霆崴。（記者林正堃攝）

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