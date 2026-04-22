亞運》擔心郵輪與貨櫃屋居住問題 代表隊村外嶄新飯店開箱（圖輯）

村外C飯店。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日開幕，此次籌委會不新建選手村，安排選手入住飯店、郵輪與組合貨櫃屋，考量郵輪與組合貨櫃屋屆時可能會有居住問題，運動部去年開始就「超前部署」，提前尋覓合適飯店，盼屆時在安排選手的居住環境上能有更彈性的安排。

亞運官方籌委會此次預計安排選手入住飯店、郵輪與組合貨櫃屋，較偏遠的項目以飯店為主，也有不少項目預計入住郵輪與組合貨櫃屋，運動部常務次長洪志昌表示，郵輪與貨櫃屋因空間關係較容易出現不習慣的問題，「有些房間可能對選手來說太擁擠，拿坡里世大運的時候我們有類似經驗，所以就預先做準備。」

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洪志昌表示，去年就開始物色適合的飯店提供選手使用，目前預定3間，目前A飯店可以提供20間房間，B飯店則預計有47間房間，6月初才會營業的C飯店則是包棟，預計有21間房間，3間飯店約可提供100名選手使用，加上代表隊比賽期間可能會錯開，希望彈性運用，發揮最大效益。

村外C飯店房間內浴室。（記者盧養宣攝）

村外C飯店房間內浴室。（記者盧養宣攝）

村外C飯店。（記者盧養宣攝）

C飯店廚房。（記者盧養宣攝）

村外C飯店房間。（記者盧養宣攝）

村外C飯店桑拿房。（記者盧養宣攝）

村外C飯店房間。（記者盧養宣攝）

（記者盧養宣攝）

（記者盧養宣攝）

村外C飯店公共空間。（記者盧養宣攝）

村外C飯店落地窗景色。（記者盧養宣攝）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）

村外B飯店公共空間。（奧會提供）

村外B飯店公共空間。（奧會提供）

村外B飯店洗衣空間。（奧會提供）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）

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