自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

亞運》擔心郵輪與貨櫃屋居住問題 代表隊村外嶄新飯店開箱（圖輯）

2026/04/22 21:12

村外C飯店。（記者盧養宣攝）村外C飯店。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日開幕，此次籌委會不新建選手村，安排選手入住飯店、郵輪與組合貨櫃屋，考量郵輪與組合貨櫃屋屆時可能會有居住問題，運動部去年開始就「超前部署」，提前尋覓合適飯店，盼屆時在安排選手的居住環境上能有更彈性的安排。

亞運官方籌委會此次預計安排選手入住飯店、郵輪與組合貨櫃屋，較偏遠的項目以飯店為主，也有不少項目預計入住郵輪與組合貨櫃屋，運動部常務次長洪志昌表示，郵輪與貨櫃屋因空間關係較容易出現不習慣的問題，「有些房間可能對選手來說太擁擠，拿坡里世大運的時候我們有類似經驗，所以就預先做準備。」

洪志昌表示，去年就開始物色適合的飯店提供選手使用，目前預定3間，目前A飯店可以提供20間房間，B飯店則預計有47間房間，6月初才會營業的C飯店則是包棟，預計有21間房間，3間飯店約可提供100名選手使用，加上代表隊比賽期間可能會錯開，希望彈性運用，發揮最大效益。

村外C飯店房間內浴室。（記者盧養宣攝）村外C飯店房間內浴室。（記者盧養宣攝）

村外C飯店房間內浴室。（記者盧養宣攝）村外C飯店房間內浴室。（記者盧養宣攝）

村外C飯店。（記者盧養宣攝）村外C飯店。（記者盧養宣攝）

C飯店廚房。（記者盧養宣攝）C飯店廚房。（記者盧養宣攝）

村外C飯店房間。（記者盧養宣攝）村外C飯店房間。（記者盧養宣攝）

村外C飯店桑拿房。（記者盧養宣攝）村外C飯店桑拿房。（記者盧養宣攝）

村外C飯店房間。（記者盧養宣攝）村外C飯店房間。（記者盧養宣攝）

（記者盧養宣攝）（記者盧養宣攝）

（記者盧養宣攝）（記者盧養宣攝）

村外C飯店公共空間。（記者盧養宣攝）村外C飯店公共空間。（記者盧養宣攝）

村外C飯店落地窗景色。（記者盧養宣攝）村外C飯店落地窗景色。（記者盧養宣攝）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）村外B飯店。（奧會提供） 

村外B飯店公共空間。（奧會提供）村外B飯店公共空間。（奧會提供）

村外B飯店公共空間。（奧會提供）村外B飯店公共空間。（奧會提供）

村外B飯店洗衣空間。（奧會提供）村外B飯店洗衣空間。（奧會提供）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店房間內部。（奧會提供）村外B飯店房間內部。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）村外B飯店。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）村外B飯店。（奧會提供）

村外B飯店。（奧會提供）村外B飯店。（奧會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中