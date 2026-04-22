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中職》痛擊獅隊牛棚 兄弟單局狂強攻、本季首次連勝！

2026/04/22 21:25

宋晟睿。（中信兄弟提供）宋晟睿。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅今天推出新洋投銳力獅，他面對中信兄弟6局任內僅被擊出1安打，一度15上15下，戰況卻在銳力獅退場後丕變。兄弟7局上連同宋晟睿開轟在內，單局灌進6分，終場7:2贏球，中信兄弟本季首次連勝，獅隊則苦吞4連敗。

統一獅隊首局就靠林子豪長打、潘傑楷安打先馳得點，得到1分。4局下，朱迦恩擊出陽春砲，進一步擴大領先優勢。

獅隊今「開箱」新洋投銳力獅，曾有美、韓職資歷的他，今天面對中信兄弟，前5局投出15上15下完全壓制表現，直到6局上才被李聖裕擊出首安。

這是李聖裕相隔1063天再次於一軍敲安，他的上一支安打出現在2023年球季，2024年僅有3場一軍出賽、未敲安，去年整季未上一軍。

銳力獅該半局雖被敲安，但連抓3個出局數，包括高宇杰犧牲觸擊後，銳力獅選擇傳二壘，讓中信仍沒有機會攻佔得點圈。

銳力獅6局僅用83球、被擊出1安打、5次三振，6局投滿退場。7局上，獅隊換上鄭副豪，卻被岳政華、黃韋盛連續安打，兄弟追回1分。許基宏再選到保送，鄭副豪1人次都未解決退場，吳承諭解決1人次，卻被王政順擊出中間方向安打，兄弟追平。高宇杰再補上安打，兄弟正式超前。宋晟睿接著擊出3分砲，兄弟單局拿下6分。兄弟近期連3場有全壘打。

8局上，面對獅隊李其峰，首位打者岳政華失誤上壘，江坤宇觸身球上壘，兩出局後，王政順安打再次帶有打點。

羅戈今天6局失2分，賽前援護率僅1.57的他，終於靠好表現加上隊友火力，拿下勝利。

羅戈。（中信兄弟提供）羅戈。（中信兄弟提供）

朱迦恩。（統一獅提供）朱迦恩。（統一獅提供）

銳力獅。（統一獅提供）銳力獅。（統一獅提供）

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