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中職》後勁意外被打爆 本季台鋼雄鷹首度遭完封

2026/04/22 21:45

後勁。（台鋼雄鷹提供）後勁。（台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天味全龍對台鋼雄鷹之戰，這是本季中職在嘉義市球場的首場例行賽，台鋼先發洋投後勁投4.2局失8分，寫下個人來台最短先發局數紀錄，最終龍隊就以8：0擊敗台鋼，龍隊戰績11勝5敗獨居聯盟榜首，本季台鋼首度遭對手完封。

此役1局上龍隊發動一輪猛攻，單局足足打了10人次，郭天信、劉基鴻、李凱威、王順和、張政禹先後敲出安打，朱育賢選到四壞保送，加上一出局二、三壘有人，林辰勳擊出內野滾地球，台鋼二壘手曾昱磬選擇傳本壘，捕手陳致嘉疑似忘了此時並非滿壘狀態，接到球踩著本壘，並沒有試圖觸殺跑者王順和，形成野手選擇失1分，龍隊單局灌進5分，2局上陳致嘉被換下場，由吳柏萱接替蹲捕。

3局上龍隊攻勢再起，李凱威二壘安打與張政禹、林辰勳先後敲安，加上曾聖安高飛犧牲打，單局添得2分。5局上龍隊靠張政禹二壘安打和林辰勳適時安打再添1分，也把後勁打退場。

後勁用111球投4.2局，寫下個人中職生涯先發最短投球局數紀錄，被敲出10安失8分都是自責分苦吞本季首敗，單場失8分則追平個人最多失分紀錄，龍隊先發洋投魔神龍投5局被敲3安，狂飆9K無失分拿下轉隊後首勝。

魔神龍。（味全龍提供）魔神龍。（味全龍提供）

1局上一出局二、三壘有人，林辰勳擊出內野滾地球，台鋼雄鷹二壘手曾昱磬選擇傳本壘，捕手陳致嘉疑似忘了此時並非滿壘狀態，接到球踩著本壘，並沒有試圖觸殺跑者王順和，形成野手選擇讓味全龍進帳1分。（味全龍提供）1局上一出局二、三壘有人，林辰勳擊出內野滾地球，台鋼雄鷹二壘手曾昱磬選擇傳本壘，捕手陳致嘉疑似忘了此時並非滿壘狀態，接到球踩著本壘，並沒有試圖觸殺跑者王順和，形成野手選擇讓味全龍進帳1分。（味全龍提供）

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