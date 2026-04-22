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亞沙運》三亞開幕台灣代表團盛大入場 明展開鐵人水陸兩項等賽程

2026/04/22 21:57

亞沙運三亞開幕，台灣代表團入場。（中華奧會提供）亞沙運三亞開幕，台灣代表團入場。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會今晚在中國海南三亞亞沙公園揭幕，展開為期9天、14種運動、62面金牌的競逐。我國代表團由3對3籃球選手張俊生及龍舟選手菈后·苡婭擔任男女掌旗官，依英文代碼TPE順序入場，共有68人參與開幕典禮，包括3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球及團本部人員。

本屆賽會我國派出71名選手（男子35人、女子36人）參與10個運動的競賽，包括2024年亞洲公開水域游泳錦標賽男子10公里組金牌卓承齊、2023年成都世界大學運動會跳遠銅牌林佳興、2025年第12屆成都世界運動會輕艇龍舟8人座200公尺銅牌李郡霖、林聖儒、莊英杰、陳子賢、簡證嚴、劉人毓、周靖庭、菈后·苡婭等一同競技，至於台灣代表隊賽程將於4月23日展開，由鐵人水陸兩項、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球率先登場 。

本屆亞洲沙灘運動會原定2020年11月28日至12月5日在中國三亞舉行，因受 COVID-19 疫情影響，亞洲奧林匹克理事會（OCA）2025年5月18日宣布第6屆亞洲沙灘運動會於2026年在中國南部海南島的三亞恢復舉行，運動會的名稱和會徽皆保持不變，本屆亞洲沙灘運動會賽會標誌的設計，由太陽光芒、海洋元素和海南代表物共同組成，整體由藍、綠、黃、橙等色塊組成，象徵著海南三亞和沙灘運動時尚、開放的特點。

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