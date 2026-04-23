女籃》迎日籍主帥打造新球風 李雲翔透露選擇前田顯藏的原因

前田顯藏。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女籃在前總教練歐森離隊後，主帥一職懸缺已久，籃協日前宣布將由日本籍教練前田顯藏接掌兵符，他已於16日抵達台灣，上週也曾現身台北小巨蛋觀看UBA賽事。備戰今年名古屋亞運和瓊斯盃，近期前田教練會提出相關訓練計畫，預計7月展開集訓也會安排赴日移地訓練等，期待台灣女籃能在今年國際賽打出全新風貌。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅獲第8名遭降二級，去年從二級資格賽打起。找了外籍教練歐森執掌兵符，他雖帶隊闖過資格賽，卻在瓊斯盃時爆出隊內氣氛不佳，出發前緊急換帥，改由邱啟益代掌兵符，他也順利帶隊拿下冠軍，完成重返亞洲盃一級的任務。

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不過，當時邱啟益僅是暫掌兵符，籃協還是希望能有專任外籍教練來執教，籃協祕書長李雲翔強調，這並不是指本土教頭不適合，而是希望能有人能專職這項工作，規劃培訓計畫同時在選擇人才時可以更客觀。

過往台灣國家隊大多由歐美教練職教，這次選擇日本籍主帥，李雲翔分析，「不是說歐美的球風不好，而是得考量，以目前我們身材條件能否適應這樣的體系。」至於選擇前田顯藏的原因，除了他擁有日本國家隊資歷，也在B聯盟擔任秋田北部喜悅總教練長達7個賽季，他的細心、認真的人格特質也獲得李雲翔讚賞，加上過去他曾在美國唸書，英文溝通也無礙。

李雲翔透露，其實日本有不少職業隊向前田顯藏提出邀約，但他希望能有機會自己帶領一支國家隊，「他在日本就已經看了不少台灣球員的比賽影片，也和WSBL球隊教練包含邱啟益、林紀妏等人接觸，期待他能夠帶來不同的影響。」李雲翔也不諱言，目前國家隊能提供的薪資可能比不上他在職業隊的待遇，「但他還是想嘗試帶領一支國家隊，去證明自己，感覺跟圖齊很像。」

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