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全中運田徑》巧遇偶像鄭兆村 「小香菇」陳歆喬國女標槍首奪金牌

2026/04/23 07:23

陳歆喬。（台南市體育局提供）陳歆喬。（台南市體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「小香菇」陳歆喬在115年全國中等學校運動會田徑賽事奏捷，國女標槍以創個人最佳的45公尺99摘金，不但笑納生涯首面全中運獎牌，還巧遇最崇拜的前輩鄭兆村，讓這位台南市佳里國中3年級學生直呼可以開心畢業。

陳歆喬第1擲43公尺89就已在20名選手中領跑，第3擲45公尺更拉開差距，即使宜蘭縣復興國中孟少若、屏東縣崇文國中楊思俞，後段分別投出44公尺88、44公尺84，依舊無法反超只能收下銀、銅牌。

頂著一頭短髮還戴著大眼鏡，擁有「小香菇」綽號的陳歆喬，特殊造型在田徑場算是少見風格，她透露歷經連兩屆全中運前都意外受傷的打擊，本屆終於一掃陰霾圓夢，鍍金滋味格外甜美，「我想說最後一場，拚了！」並克服助跑欠佳的罩門，她認真執行每道技術，換來美夢成真的代表作，「我不去想著要丟遠，而是把動作做好。」

受到同樣來自台南的金城國中馬加樂國女鐵餅封后激勵，陳歆喬渴望拚出佳績，加上在場邊偶遇我國標槍紀錄保持人鄭兆村，合影留念足讓她士氣大振且充滿動力，「他是我的偶像，很厲害！我因為腳程偏慢，所以平時會看他的影片學習助跑動作，經過長時間調整算是有所收穫。」

陳歆喬（中）巧遇偶像鄭兆村（左）。（台南市體育局提供）陳歆喬（中）巧遇偶像鄭兆村（左）。（台南市體育局提供）

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