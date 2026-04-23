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MiLB》暌違595天登板！台灣火球男潘文輝後援0.2局飆2K 最快球速出爐

2026/04/23 08:45

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人體系的台灣火球男潘文輝迎來久違實戰，今天在小聯盟1A出賽，後援0.2局飆2K失2分。

潘文輝上一次出賽是2024年美國時間9月4日，同年11月接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術），去年整季報銷。走過漫長的復健之路，潘文輝今在1A出賽面對海盜，相隔595天實戰。

潘文輝在4局上半中繼，一開始控球欠佳，連丟3保送搞成無人出局滿壘，用三振抓下第1個出局數後，遭對手安打狙擊失掉2分，後續潘文輝再度飆K，這時球隊決定換投，留下2出局二三壘有人局面退場。

潘文輝此戰後援0.2局無關勝敗，用了28球只有12顆好球，最快球速96.1英哩（約154.6公里），被敲1安失2分，投出2三振、3保送，目前防禦率27.00。

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