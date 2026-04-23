MLB》平飛球直接射進投手球衣 水手、運動家之戰出現超罕見規則安打

吉爾伯特用球衣「接下」直擊投手的平飛球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天主場出戰運動家，由明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert）先發，最終5比4贏下比賽，而比賽在第一局就上演罕見一幕，吉爾伯特意外用球衣接下強襲平飛球，形成一支罕見的規則安打。

吉爾伯特一局上控球不穩，前兩棒就被攻佔一、三壘，接著面對第三棒柯提斯（Carlos Cortes），被擊出一支直擊投手的平飛球，巧合的是這球直接打進吉爾伯特的球衣中，裁判立刻暫停比賽，雖然球從頭到尾都沒落地，但根據規則只能用手套接殺，因此柯提斯被判為一壘安打。

請繼續往下閱讀...

好消息是，吉爾伯特並沒有被這個強襲球打傷退場，此戰他還是投完4局，被打6支安打失掉4分，無關勝敗。

此戰兩隊鏖戰到最後才分勝負，九局上運動家柯茲（Nick Kurtz）轟出追平陽春砲，不過九局下奈勒（Josh Naylor）擊出再見安打，幫助水手取勝，避免3連戰系列賽被橫掃。

Logan Gilbert has a 107.8 MPH comebacker get stuck in his jersey, play is ruled a base hitpic.twitter.com/a8epHs06qZ — Underdog MLB （@UnderdogMLB） April 22, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法