亞運角力》台灣隊力拚史上首面獎牌 理事長張聰榮關注場館溫度

角力場地名古屋稻永運動中心，圖為比賽場地。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察角力場館，角力協會理事長張聰榮特別關注場館屆時的溫度，提醒不能超過22度。

此次角力項目在名古屋港區的稻永運動中心舉行，約可容納3500個座位，這裡也是亞運格鬥、亞帕運擊劍的場地。

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張聰榮視察比賽場地時特別向場地方表示，IOC規定比賽時屆時場館氣溫不能超過22度，「角力在訓練與比賽時瞬間溫度會很高，對全身的要求很大，超過20度運動表現會下降，通常控制在20度左右，美國NCAA是23.8度就會暫停比賽。」

張聰榮今看完場地後指出，日本是角力強權，時常舉辦世界性比賽，「連奧運都辦過，我本來就對他們很有信心，看完場地更有信心，相信他們一定會做得更完善。」

台灣隊在亞運角力項目尚未有奪牌紀錄，張惠慈上屆杭州亞運在角力女子自由式76公斤銅牌戰，以0：6敗給中國選手王娟，無緣為台灣進帳隊史首面角力獎牌，以第5名作收。

張聰榮表示，本屆最大目標就是衝擊獎牌，代表隊預計會有4名女子選手參賽，上屆留下遺憾的張惠慈也將再度力拚站上頒獎台，「我們會派出實力最強的選手跟各國抗衡，目標就是奪牌。」

角力場地名古屋稻永運動中心，圖為比賽場地。（記者盧養宣攝）

角力場地名古屋稻永運動中心，圖為選手休息區。（記者盧養宣攝）

角力場地名古屋稻永運動中心，圖為選手休息區。（記者盧養宣攝）

考察團視察角力場地。（記者盧養宣攝）

角力場地名古屋稻永運動中心，圖為練習場地。（記者盧養宣攝）

角力場地名古屋稻永運動中心，圖為練習場地。（記者盧養宣攝）

角力場地名古屋稻永運動中心。（記者盧養宣攝）

角力協會理事長張聰榮。（記者盧養宣攝）

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