NBA》被灰狼大鎖噴全隊沒防守 金塊眾將給出回應

金塊被對手點名全隊都不會防守。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊灰狼系列賽，灰狼第二戰在客場扳回一城，系列賽1比1平手，接下來兩戰將移師灰狼主場，而在第二戰贏球後，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）受訪，表示金塊全隊都沒人會防守，如今在第三戰之前，金塊眾將也做出回應。

今天練球金塊眾將受訪，被問到麥克丹尼爾斯「沒防守」的說法，射手前鋒強森（Cam Johnson）回應「都給他們說就好」、「他們想說什麼就怎麼說」，並說球隊沒有特別介意，他自己也不會中計。

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布朗（Christian Braun）則認為，麥克丹尼爾斯的嘲諷是世仇對決的一部分，但同時也認為他的言論不妥，表示金塊防守其實做得不差，只是有些地方可以更好，「我們比賽尾聲犯了一些平時不會犯的錯，但我們不會太在意評論，或其他人說了什麼。」

儘管麥克丹尼爾斯受訪有補充，他說的防守不好是指護框，但言論依然引發熱議。

金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）認為，與其說防守不好，真正的原因其實是籃板球，兩隊二波進攻分差為20比3，這才是讓阿德爾曼注意到的地方，並表示如果球隊能抓下籃板，就能贏下第二戰。阿德爾曼透露，球隊內部已經討論過籃板問題，相信改進這個問題後，金塊依然保有優勢。

至於麥克丹尼爾斯的言論，阿德爾曼回應說：「他是個好球員，每個人都可以發表自己的看法，這對他的社群媒體很有幫助。」

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