NBA季後賽》18年的等待！活塞終於在季後賽主場贏球了

康寧安。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部頭號種子活塞今天在NBA首輪季後賽G2於第3節一波猛攻，最終以98：83打敗魔術，歷經18年的等待，終於在主場拿下季後賽勝利，也將系列賽打成1：1。

活塞上次在主場贏球已是2008年5月東部冠軍賽第4戰擊敗塞爾提克，之後在2009、16、19年季後賽首輪都慘遭橫掃，上季對尼克也是在客場奪勝，回到主場都吞敗，本季強勢搶下頭號種子，結果在G1又於主場失守。

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活塞今天上半場還是跟魔術難分難捨，雙方戰成46：46，不過底特律大軍在第3節一波27：3猛攻，也成為此仗的勝負分水嶺，最終帶回汽車城球迷盼了18年的季後賽主場首勝，終結連11場主場輸球的難堪紀錄。

前役轟39分的康寧安（Cade Cunningham）此仗仍有打出一哥架勢，以19投11中，繳出27分、11助攻和6籃板，老將哈里斯（Tobias Harris）也有16分、11籃板，此仗活塞先發5人得分都達到雙位數，並把魔術投籃命中率壓低至32.5％，用防守打下勝利。

活塞在第3節轟38分，且只讓魔術拿到16分，活塞主帥畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）指出，首戰輸球帶給全隊一大警訊，此仗在第3節展現該有的防守強度。

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