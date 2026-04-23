亞運拳擊》台灣重要獎牌庫 曾自強備妥「B計畫」日方也驚訝

拳擊教練曾自強。（奧會提供）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察拳擊項目場館西尾市綜合體育館，代表隊教練曾自強今視察場地確認時間等相關細節，這次代表隊也自行尋覓練習場，希望能讓選手有更充分的時間跟空間準備戰。

西尾市綜合體育館距離名古屋市區約50分鐘，這裡也是日本SV女排聯賽電裝輕蜂的主場所在地，曾自強今視察場地，針對不少細節提問，盼能掌握屆時狀況。

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曾自強指出，今主要與籌備方確認選手的練習的時間分配，希望到時候能提前做準備，事實上，曾自強這次也提前部署準備專屬台灣隊的練習場地，準備的周全程度讓日方都略感驚訝。

曾自強表示，由於比賽時間拉得很長，選手在過完磅後如何在有效的時間內恢復、準備比賽很重要，「大會的安排我們都要尊重，但基於時間分配考量，但根據之前亞奧運的經驗，我們知道如果有自己的訓練場的話，在備戰上會更方便。」

對於自行尋找訓練場地的構想，曾自強提到，大會都會安排官方訓練場地給每個國家，但必須考量車程、分配時間等問題，選手由於必須控制體重，爭取更多恢復時間很重要，如果租一個訓練場地在飯店附近，使用上會更彈性，因此這次特地請日本教練協助，在預期會住的飯店約10分鐘車程的地方尋找場地，「除了對打的需求，也有一些重訓器材，還有三溫暖的設備，讓選手在疲勞恢復、控制體重上更彈性。」

台灣上次在拳擊項目勇奪1金2銀2銅，成為台灣重要獎牌庫，對於這次的目標，曾自強表示，比賽總是需要超越與突破，女子組的黃筱雯、林郁婷、陳念琴都是在亞、奧運站上過頒獎台的名將，當然都希望能力拚金牌，「男子組也希望跟上屆一樣有驚奇演出，讓整個拳擊運動不是著重在個人上面，而是點、線、面的全面發展。」

曾自強確認場館細節。（奧會提供）

拳擊項目場館西尾市綜合體育館。（奧會提供）

拳擊項目場館西尾市綜合體育館。（奧會提供）

拳擊項目場館西尾市綜合體育館。（奧會提供）

拳擊項目場館西尾市綜合體育館。（奧會提供）



拳擊項目場館西尾市綜合體育館。（奧會提供）

拳擊項目場館西尾市綜合體育館。（奧會提供）

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