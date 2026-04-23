MLB》打破只有主、客場兩套傳統 洋基第三套球衣有望上路

洋基有可能打破傳統，在客場穿上第三套球衣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕身為大聯盟老牌勁旅，洋基一直以來保有許多傳統，其中一項就是至今依然只有主場、客場兩套配色的球衣，如今這項傳統可能打破，洋基第三套球衣有機會在客場亮相。

根據《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）消息，洋基願意做出改變，在於球員向高層提出建議，希望可以在客場換上深藍色球衣出戰，過去洋基只在春訓比賽時，會穿上深藍色球衣比賽，到正式開季後，就會換回主場條紋白、客場灰的兩套傳統球衣。

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《The Athletic》記者霍克（Bryan Hoch）則指出，其實大聯盟已經批准洋基的第三套球衣，只要球隊願意，就可以穿上新球衣出賽，不過目前尚未知洋基何時會讓新球衣上路。

雖然球員希望客場可以換球衣，不過主場依然會保持傳統，賈吉（Aaron Judge）就表示，他非常重視傳統，主場的白色條紋經典不會換。

此外，本賽季至今洋基和運動家是唯二沒有「城市版」球衣的球隊，對此史坦頓（Giancarlo Stanton）受訪支持「城市版」，表示洋基有著許多傳統，條紋球衣已經是體壇最具代表的經典之一，但不代表不能偶爾做出改變。

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