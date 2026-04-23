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基隆全中運田徑第一金 吳宥葳高女三千公尺障礙奪金

2026/04/23 12:08

基隆二信高中吳宥葳在全中運高中女子組三千公尺障礙賽奪金。（二信高中提供）基隆二信高中吳宥葳在全中運高中女子組三千公尺障礙賽奪金。（二信高中提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市全國中等學校運動會（全中運）昨天田徑賽場上傳捷報，基隆二信高中選手吳宥葳在高中女子組3000公尺障礙賽奪下金牌，是中運會田徑賽中基隆市第一金，目前基隆市累計已獲7面金牌。

教育處指出，目前基隆市累計有7金、6銀、4銅，包括跆拳道1金、射擊4金、游泳1金，昨田徑賽中再添1金。今天進行田徑與拳擊賽，還有機會摘金。

昨天二信高中吳宥葳在高女組3000障礙賽奪得基隆田徑第一金。二信高中指出，吳宥葳在國中時就嶄露頭角，2025年全中運國女組2000公尺障礙賽打破大會紀錄奪冠，近期多場賽事中吳宥葳持續進步，2026秋季盃2000障礙及今年台北市春季田徑公開賽2000障礙賽都摘金，不斷刷新個人最佳紀錄，今年全中運挑戰3000障礙賽再奪金。

教練李佳吟指出，在全中運高女3000障礙賽決賽中，吳宥葳採取主動領跑策略，從起跑便掌握節奏，在比賽後段更憑藉紮實的跨欄技巧與優異爆發力逐步拉開差距，最終順利奪下金牌。

校方指出，吳宥葳的父母都是田徑教練，從小就熱愛田徑，在家人長期支持下，不斷成長，即使進入高中後課業壓力加重，她仍憑藉高度自律與堅強意志力，妥善安排時間，在課餘持續進行自主訓練，不斷突破自我。

基隆全中運再添一金，二信高中吳宥葳在高中女子組三千公尺障礙賽奪金，是基隆全中運田徑賽第一金。（二信高中提供）基隆全中運再添一金，二信高中吳宥葳在高中女子組三千公尺障礙賽奪金，是基隆全中運田徑賽第一金。（二信高中提供）

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