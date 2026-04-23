NBA季後賽》SGA轟37分 雷霆戰勝太陽系列賽2連勝

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍西部頭號種子雷霆，今天在NBA首輪季後賽G2靠著王牌「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟37分，以120：107打敗太陽，系列賽取得2：0領先。

爭取2連霸的雷霆首場就狂贏太陽36分，締造隊史在季後賽第4大分差，今日雙方在雷霆主場再戰，雷霆依舊展現強大實力，上半場打完已經獲得領先。

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雷霆在第3節由SGA拿12分，霍倫格姆（Chet Holmgren）也有11分入袋，單節轟35分，再把領先擴大，而太陽前3節打完落後23分，但在第4節靠布魯克斯（Dillon Brooks）連續得分帶起反撲，不僅逼SGA重新上場，更一度追到只差10分，不過最後仍無功而返，讓衛冕軍收下2連勝。

吉爾吉斯亞歷山大此仗25投13中，包括1顆三分球、10罰全進，進帳37分外帶9助攻、5籃板，霍倫格姆19分、8籃板和4阻攻，威廉斯（Jalen Williams）19分進帳，但他有出現傷勢問題。

布魯克斯斬獲30分、5籃板，布克（Devin Booker）攻下22分，J.格林（Jalen Green）手感欠佳於三分線僅8投1中，拿下21分，但太陽整體戰力還是難和衛冕軍抗衡，只能期待G3於主場捲土重來。

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