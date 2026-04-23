自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》SGA轟37分 雷霆戰勝太陽系列賽2連勝

2026/04/23 12:21

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍西部頭號種子雷霆，今天在NBA首輪季後賽G2靠著王牌「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟37分，以120：107打敗太陽，系列賽取得2：0領先。

爭取2連霸的雷霆首場就狂贏太陽36分，締造隊史在季後賽第4大分差，今日雙方在雷霆主場再戰，雷霆依舊展現強大實力，上半場打完已經獲得領先。

雷霆在第3節由SGA拿12分，霍倫格姆（Chet Holmgren）也有11分入袋，單節轟35分，再把領先擴大，而太陽前3節打完落後23分，但在第4節靠布魯克斯（Dillon Brooks）連續得分帶起反撲，不僅逼SGA重新上場，更一度追到只差10分，不過最後仍無功而返，讓衛冕軍收下2連勝。

吉爾吉斯亞歷山大此仗25投13中，包括1顆三分球、10罰全進，進帳37分外帶9助攻、5籃板，霍倫格姆19分、8籃板和4阻攻，威廉斯（Jalen Williams）19分進帳，但他有出現傷勢問題。

布魯克斯斬獲30分、5籃板，布克（Devin Booker）攻下22分，J.格林（Jalen Green）手感欠佳於三分線僅8投1中，拿下21分，但太陽整體戰力還是難和衛冕軍抗衡，只能期待G3於主場捲土重來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中