湯優盃羽球》台灣男、女團積極練球 24日丹麥拚佳績

台灣隊將在2026年湯優盃爭取佳績。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2026年湯優盃24日在丹麥點燃戰火，台灣男團將尋求在湯姆斯盃男子羽球團體賽連兩屆奪牌，本屆由周天成、林俊易、王齊麟等好手領軍，女團也榮膺優霸盃女子羽球團體賽第4種子。

台灣隊日前就已經提前出發至丹麥，今天就賽前進入比賽場館練球，選手主要以適應場地為主。男團在上屆湯姆斯盃拿下銅牌，也是隊史首面獎牌，本屆小組賽卻抽到「硬籤」，小組對手將有地主丹麥、南韓、瑞典，預料除了瑞典之外，丹麥、南韓都不好對付。

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男團本屆有男單好手周天成、林俊易、戚又仁、李佳豪，以及雙打選手王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、楊博涵、劉廣珩，其中最受矚目為今年已經拿下印度、全英公開賽冠軍的「左手重砲」林俊易。

林俊易在日前亞錦賽因傷退賽，如今就尋求在湯姆斯盃復出，據了解他目前傷勢都有在控制範圍，預料是能在重返戰場為台灣男團拚成績。

優霸盃方面，台灣女團為第4種子，小組賽對手有印尼、加拿大、澳洲，爭取分組第1的頭號假想敵為印尼。台灣女團本屆有邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸，以及雙打的謝沛珊、洪恩慈、許尹鏸、林芝昀、許雅晴、宋祐媗。

台灣女團在比賽場館練球，適應場地。（羽球協會提供）

台灣男雙好手在比賽場館練球，適應場地。（羽球協會提供）

台灣男團（羽球協會提供）

台灣女團（羽球協會提供）

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